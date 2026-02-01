Iako je Vlada tvrdila da je tržište stabilno te da subvencije, uvedene u energetskoj krizi, mogu biti smanjivane i potpuno ukinute kroz godinu dana, građani su već osjetili posljedice
BORBA S TROŠKOVIMA PLUS+
Ispovijesti Hrvata: 'Siječemo drva u ogradama kako bismo uštedjeli i mogli se grijati...'
Mirovine su male, a cijena po metru kupovnih drva iznosi od sto do sto dvadeset eura. Zato mi ujesen uglavnom kako bi smanjili troškove i izdatke sječemo drva u svojim ogradama, govore nam dva Ivana iz zaseoka Bartulovići u Zagvozdu. Njihova priča odražava borbu mnogih hrvatskih kućanstava s rastućim troškovima grijanja.
