Ispovijesti ljudi kojima profesija diktira da 'nema ni petka ni svetka': 'Radimo svaki blagdan'

Dok većina ljudi blagdane provodi kod kuće, uz obitelj, kolače i božićne pjesme, u bolnicama nema stanke. Tamo se i na Badnjak, Božić, Staru i Novu godinu radi punom parom, ali uz jednu razliku - i tamo je blagdanski duh itekako prisutan. Kako to izgleda iza bolničkih vrata, ispričala nam je doc. dr. sc. Marina Raguž, neurokirurginja KB-a Dubrava.

