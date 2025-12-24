Neurokirurginja Raguž u operacijskoj sali pušta božićni miks • Stočarima nema odmora ni na Badnjak ni na Božić
Ispovijesti ljudi kojima profesija diktira da 'nema ni petka ni svetka': 'Radimo svaki blagdan'
Dok većina ljudi blagdane provodi kod kuće, uz obitelj, kolače i božićne pjesme, u bolnicama nema stanke. Tamo se i na Badnjak, Božić, Staru i Novu godinu radi punom parom, ali uz jednu razliku - i tamo je blagdanski duh itekako prisutan. Kako to izgleda iza bolničkih vrata, ispričala nam je doc. dr. sc. Marina Raguž, neurokirurginja KB-a Dubrava.
