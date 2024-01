Ispovijesti pacijenata iz vozila Hitne: 'U nesreći sam polomila devet rebara i probušila pluća'

Imao sam infarkt i prvi put sam se vozio kolima Hitne pomoći. Došli su po mene u Daruvar i vozili me do bolnice u Pakracu. Vožnja je bila jako loša, vidi se da je novo vozilo, ali bilo je toliko tvrdo i cijelo vrijeme se treslo. Radio sam u šumariji, vozili smo kombije i radnike te imam iskustvo s kojekakvim krševima, no ovo je bilo tako neudobno vozilo, osjetila se svaka rupa. Meni onako bolesnom to je bilo užasno iskustvo, radnici Hitne su mi cijelo vrijeme govorili: 'Oprostite, gospodine'. Spominjali su vrijeme dolaska u bolnicu, koje je bilo dosta dulje nego inače - ispričao nam je svoje iskustvo Svetozar Opačić.