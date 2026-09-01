Ispovijesti s katamarana smrti: 'Preklinjali smo kapetana da se vratimo u luku, a on je dao gas'

Najmanje osam ljudi poginulo je, a za još 20 putnika traga se nakon što je u nedjelju katamaran Filo Jet potonuo oko četiri nautičke milje od obale Sjevernog Cipra. Katamaran je prevozio 267 putnika na ruti iz Girnea prema turskom kopnu, a nesreća se dogodila nakon što je plovilo, unatoč nemirnom moru, napustilo luku.

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Pokretanje videa... VIDEO Brod s oko 270 ljudi prevrnuo se kod sjevernog Cipra | Video: 24sata/reuters

Kapetan i sedam članova posade uhićeni su, dok vlasti istražuju okolnosti tragedije. Preživjeli putnici tvrde da su prije potonuća upozoravali posadu na teško stanje na moru i tražili kapetana da se vrati u luku, no on je, prema njihovim iskazima, nastavio ploviti, piše Telegraph.

'Mi smo navikli na ovo'

Katamaran je prije polaska trebao isploviti u subotu, ali je putovanje odgođeno zbog oluje i snažnog vjetra koji je dosezao brzinu od 170 kilometara na sat. Kada je plovilo napokon napustilo luku, nebo je bilo vedro, ali more je i dalje bilo vrlo nemirno. Nekoliko preživjelih tvrdi da su upozoravali posadu kako u brod prodire voda i tražili povratak u luku. Prema njihovim riječima, posada ih je uvjeravala da nema razloga za zabrinutost.

Foto: FAIK GENCER

- Rekli su nam: ‘Niste navikli na ovo. Ništa se neće dogoditi. Mi smo navikli. Neće biti nikakvih problema’ - rekao je jedan muškarac u razgovoru za Kıbrıs, turske novine koje izlaze na Sjevernom Cipru.

Katamaran je počeo snažno poskakivati na valovima, a zatim ga je jedan veliki val podigao u zrak i svom silinom bacio natrag na more. Prednji lijevi dio plovila pritom je puknuo i voda je počela prodirati u unutrašnjost. Serkan Kunduraci, jedan od preživjelih, uspio je pobjeći iz katamarana kroz razbijeni prozor. Za Associated Press rekao je da je posada prethodno bila upozorena na curenje u kabini.

- Posada je došla, pogledala i rekla nam da nema većeg problema, da je riječ samo o labavoj brtvi koja uzrokuje curenje - rekao je.

Ubrzo se katamaran počeo naginjati na jednu stranu. Putnici su sami uzimali prsluke za spašavanje i pokušavali se probiti prema stražnjem dijelu plovila. Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju člana posade kako pokušava popraviti sjedalo koje je palo tijekom snažnog ljuljanja, dok ga putnici mole da kaže kapetanu da se vrati.

'Vrištali smo, a kapetak je pritisnuo gas'

Voda je u međuvremenu počela prodirati kroz pod, a ispod palube čuli su se udarci.

- Osjetili smo da će brod potonuti. Počeli smo vrištati da zaustave brod. Kapetan se definitivno nije zaustavio. Nije čak ni odlučio okrenuti se. Nastavio je ploviti i još jače pritisnuo gas - rekla je jedna žena za CNN Türk.

Foto: Reuters TV

Nakon što su dva velika vala razderala trup, prema tvrdnjama drugih preživjelih, kapetan je bio među prvima koji su napustili brod.

- Kapetan je skočio u more, a da nije ništa organizirao - tvrdio je jedan putnik.

Putnici tvrdili da su izlazna vrata bila zaključana

Prema snimkama i svjedočenjima preživjelih, putnici su sami uzimali prsluke za spašavanje i pokušavali izaći iz kabine nakon što je, kako tvrde, zapovijed za evakuaciju stigla prekasno. Nekoliko putnika požurilo je prema izlaznim vratima na stražnjem dijelu katamarana, no ondje su, prema njihovim riječima, zatekli zaključana vrata. Osoblje s druge strane obećalo im je da će im pomoći izaći, a vrata su na kraju otvorena.

Foto: OZGUR GAZETE KIBRIS

Neki su putnici razbili prozore katamarana i preko njih se popeli na prevrnuti trup. Pomagali su i drugima da izađu iz plovila. Na jednoj snimci vidi se skupina od desetak ljudi zarobljena u uskom prostoru iz kojeg nisu mogli izaći. Kovčezi su padali po putnicima dok se brod sve više naginjao, dodatno im otežavajući bijeg.

'Gledali smo kako se utapaju vrlo mala djeca'

Spasilački helikopteri i druga civilna plovila stigli su na mjesto nesreće u roku od 20 minuta. Ondje su pronašli neke preživjele kako sjede na vrhu prevrnutog trupa, dok su drugi plutali u moru.

Prema svjedočenjima preživjelih, neka djeca nisu na vrijeme dobila prsluke za spašavanje te su se utopila jer nisu znala plivati. Nekoliko putnika također je reklo da se činilo kako nije bilo dovoljno prsluka za sve.

Foto: Altay Alan

- Gledali smo kako se utapaju vrlo mala djeca - rekao je jedan putnik.

Jedna žena opisala je trenutak u kojem je izgubila kćer, kao i sina koji je također stradao u nesreći.

- Samo mi je iskliznula iz ruke. Kovčeg je pao na mene, kunem se da ju nisam pustila - rekla je nesretna žena.

Tragaju za 20 nestalih

U ponedjeljak ujutro vlasti su potvrdile da je najmanje osam putnika poginulo, dok se za još 20 osoba traga. Među nestalima je 18 turskih državljana i dvoje ljudi sa Sjevernog Cipra. Turska je u potragu poslala dvije bespilotne letjelice i pomorski patrolni zrakoplov.

Kapetan i sedam članova posade uhićeni su dok vlasti istražuju uzrok nesreće. Premijer Sjevernog Cipra Ünal Üstel poručio je da će se istražiti sve okolnosti.

Foto: FAIK GENCER

- Svaki aspekt ovog događaja bit će istražen. Bit će otkriven i najmanji propust - rekao je.

Katamaran je potonuo na dubinu od oko 510 metara, rekao je ministar prometa Turske Republike Sjevernog Cipra Erhan Arıklı. Dodao je da će pronalazak njegove “crne kutije” biti ključan za utvrđivanje okolnosti nesreće.