Zbog olujnog nevremena dostava današnjih primjeraka dnevnih novina pretplatnicima 24sata i tjednika Express odvijala se otežano
KAŠNJENJA U DOSTAVI
Isprika pretplatnicima 24sata
Poštovani pretplatnici dnevnih novina 24sata i tjednika Express,
zbog olujnog nevremena i nepovoljnih vremenskih uvjeta dostava primjeraka 24sata i Expressa pretplatnicima u nekim dijelovima Hrvatske danas se odvijala otežano. U nadi da će se vremenski uvjeti primiriti, pretplatnici kojima danas nisu dostavljene novine dobit će ih uz dostavu subotnjeg izdanja.
Ispričavamo se zbog nepredviđenih okolnosti i zahvaljujemo se na razumijevanju.
24sata
