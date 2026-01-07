Obavijesti

SNJEŽNI KAOS

Isprika pretplatnicima 24sata koji nisu dobili svoje novine

Isprika pretplatnicima 24sata koji nisu dobili svoje novine
Neki naši pretplatnici zbog snježnog nevremena nisu dobili tiskano izdanje 24sata od 7. siječnja 2026.

Zbog vremenskih neprilika neki naši pretplatnici nisu dobili tiskano izdanje 24sata od 7. siječnja 2026. godine. Ispričavamo se pretplatnicima koje svoje novine nisu dobili u nekim dijelovima Zagreba kao i pretplatnicima i našim vjernim čitateljima u primorsko-goranskoj županiji iz Rijeke, Crikvenice, Novog Vinodolskog, Kraljevice, Bakra, Dramlja, Krka, Jadranova, Malinske, Šila, Njivica, Kornića, Selca, Viškova, Šmrike, Punta... Te čitateljima iz Senja, Pule, Umaga, Novigrada... 

IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

