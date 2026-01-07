Neki naši pretplatnici zbog snježnog nevremena nisu dobili tiskano izdanje 24sata od 7. siječnja 2026.
SNJEŽNI KAOS
Isprika pretplatnicima 24sata koji nisu dobili svoje novine
Čitanje članka: < 1 min
Zbog vremenskih neprilika neki naši pretplatnici nisu dobili tiskano izdanje 24sata od 7. siječnja 2026. godine. Ispričavamo se pretplatnicima koje svoje novine nisu dobili u nekim dijelovima Zagreba kao i pretplatnicima i našim vjernim čitateljima u primorsko-goranskoj županiji iz Rijeke, Crikvenice, Novog Vinodolskog, Kraljevice, Bakra, Dramlja, Krka, Jadranova, Malinske, Šila, Njivica, Kornića, Selca, Viškova, Šmrike, Punta... Te čitateljima iz Senja, Pule, Umaga, Novigrada...
