Isprika pretplatnicima 24sata koji nisu dobili svoje novine

Zbog vremenskih neprilika neki naši pretplatnici nisu dobili tiskano izdanje 24sata od 7. siječnja 2026. godine. Ispričavamo se pretplatnicima koje svoje novine nisu dobili u nekim dijelovima Zagreba kao i pretplatnicima i našim vjernim čitateljima u primorsko-goranskoj županiji iz Rijeke, Crikvenice, Novog Vinodolskog, Kraljevice, Bakra, Dramlja, Krka, Jadranova, Malinske, Šila, Njivica, Kornića, Selca, Viškova, Šmrike, Punta... Te čitateljima iz Senja, Pule, Umaga, Novigrada...

