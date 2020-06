Ispunili mu posljednju želju: Umro Hrvat kojem su pomogli da se vrati kući iz Njemačke

I.E. je rekao kako se želi vratiti kući. Zbog korone se to u početku činilo nemogućim. Ipak, Nijemci su se dosjetili kako vozila Crvenog križa slobodno smiju preko granica

<p>Umro je Hrvat I. E. (59), rodom iz Ljubuškog kojem su pomogli da se vrati kući iz Njemačke. Podsjetimo, I.E. je oko tri godine radio u Njemačkoj za jednu poljsku građevinsku tvrtku, a onda je dobio tumor na mozgu. Završio je u njemačkom hospiciju i budući da je loše govorio njemački morali su mu pronaći prevoditelje kako bi saznali koja mu je posljednja želja. Srećom, pomogli su im Hrvatica koja radi u hospiciju te svećenik<strong> Matijas Farkaš.</strong> Svećenik je muškarca posjetio u hospiciju, a kasnije su nekoliko puta razgovarali telefonom jer su posjeti u bolnicama bili zabranjeni zbog korona virusa.</p><p>I.E. je rekao kako se želi vratiti kući. Zbog korone se to u početku činilo nemogućim. No u pomoć je priskočio šef hospicija<strong> Alexander Schwägerl</strong> koji je i voditelj Crvenog križa Oberallgäu. On je rekao kako vozila Crvenog križa smiju prelaziti granice.</p><p>Vozači Crvenog križa <strong>Helmut Klaus i Philipp Hübler </strong>odvezli su teško bolesnog muškarca u Dubrovnik. Putovanje je bilo dugo 1200 km, a srećom sve je prošlo u redu. I.E. je u Dubrovniku kratko vidio sestru, a onda su ga prevezli u hospicij u Ljubuškom. Hrvatska katolička misija Kempten Allgäu, čiji je župnik fr. Matijas Farkaš posjećivao I.E. u bolnici, je objavila 3. lipnja kako je muškarac preminuo. </p>