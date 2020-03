Istra: Imamo 11 novooboljelih, preminulu zarazio član obitelji

Istarski krizni stožer objavljuje najnovije podatke o borbi s pandemijom korona virusa u Istarskoj županiji. Danas je već objavljeno da je u Puli od korone preminula 92-godišnjakinja.

[UŽIVO] U Istri je dvoje pacijenata preminulo od korone Objavljuje 24sata Politiko u Subota, 28. ožujka 2020.

- Osoba koja je preminula bila je smještena u Odjelu infektologije Opće bolnice Pula i bila je Covid-19 pozitivna osoba, radi se o 92-godišnjakinji. U svoje ime i ime Stožera izrazio bih sućut obitelji. U odnosu na jučerašnji dan imamo 11 novooboljelih, a od toga su većinom osobe povezane s poznatim slučajevima iz Brtonigle i Umaga. Imamo i jednu osobu premještenu iz karantene u Opću bolnicu Pula jer se pokazalo da je pozitivna na korona virus. Sve zajedno imamo 65 pozitivnih osoba u Istarskoj županiji - rekao je dr. Aleksandar Stojanović.

Dodao je da se povećao broj zaraženih osoba starije životne dobi. U petak je uzeto 49 briseva, a rezultati bi se trebali saznati već danas.

- U zadnje vrijeme primijetili smo da kod osoba u samoizolaciji imamo širenje kod osoba koje žive s onima u samoizolaciji. To dovodi do zaključka da se osobe koje žive s takvim osobama ne pridržavaju propisanih mjera za distanciranje i osobnu higijenu. To je izuzetno bitno jer smo zadnjih dana vidjeli porast u zaraženima koji žive sa osobama koje su u samoizolaciji, znači, oni nisu izlazili van, nego su se u kućanstvu zarazili. Moramo se držati mjera - rekao je dr. Stojanović.

- Radi se o gospođi s 92 godine, i prije zaraze koronom imala je značajan komorbiditet, tj. bolesti koje su postojale i prije zaraze, imala je upravo pluća značajno funkcijski insuficijentna. Liječenje je bilo od 17. ožujka, zaraza se dogodila prije. Od samog početka zaraze bilo je očekivano pogoršanje stanja i liječenje je bilo neuspješno. Liječena je kao i svi ostali pacijenti. Ona je imala importirani virusni soj, kroz neposredni kontakt oboljele osobe tako da se zaražena osoba, koja je član obitelji, i dalje nalazi na bolničkom liječenju u našoj Općoj bolnici - rekla je dr. Irena Hrstić.

Dodala je da rapidno raste broj hospitalizacija pa je to povezano i sa zaštitnom opremom i nabavkom iste. Ubrzano se organiziraju.

- Još nemamo zaraze među zdravstvenim radnicima i zaraza nam se ne širi u dijelove bolnica gdje ona ne bi trebala biti, ali ne znamo koliko ćemo moći zadržati takvo stanje - rekla je dr. Hrstić.

- Pripremljeni smo i za daleko veći broj zaraženih u Istarskoj županiji - dodao je šef Stožera Dino Kozlevac.

