OBJAVILA EK

Istarski ovčji sir 52. hrvatski proizvod zaštićenog naziva u EU

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
3
Opatija: 26. savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Istarski ovčji sir postao je 52. hrvatski proizvod zaštićenog naziva u Europskoj uniji (EU), izvijestilo je u srijedu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Istarski ovčji sir/ Istarski ovčji sir dobio je europsku zaštićenu oznaku izvornosti, objavila je Europska komisija u Službenom listu Europske unije od 10. prosinca.

Time je naziv proizvoda upisan u registar oznaka zemljopisnog podrijetla za poljoprivredne proizvode te je zaštićen na području cijele EU.

EU znak zaštićene oznake izvornosti koji se nalazi na ambalaži, potrošaču jamči kupnju autentičnog proizvoda.        Postupak zaštite naziva Istarski ovčji sir/ Istarski ovčji sir zajednički su pokrenule hrvatska Udruga uzgajivača istarske koze i ovce i slovenska Zveza društev rejcev drobnice Slovenije. Obje udruge su, sukladno zakonskoj proceduri, svaka u svojoj zemlji članici pokrenule nacionalne postupke zaštite naziva te su, nakon što su nacionalni postupci završeni, EK podnijele zajednički zahtjev za registraciju zaštićene oznake izvornosti Istarski ovčji sir/ Istarski ovčji sir.   Riječ je o tvrdom, punomasnom siru koji se dobiva koagulacijom sirovog ili pasteriziranog ovčjeg mlijeka pomoću sirila, uz izdvajanje sirutke.    Posebne karakteristike i kvaliteta Istarskog ovčjeg sira/ Istarskog ovčjeg sira rezultat su polu-ekstenzivnog načina uzgoja ovaca, sastava mlijeka autohtone pasmine istarske ovce/istarske pramenke te duge tradicije i vještine proizvodnje ovčjeg sira.   Republika Hrvatska, kako se navodi u priopćenju, sada ima 52 proizvoda čiji je naziv registriran u EU kao zaštićena oznaka izvornosti, zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet i vode se u registru oznaka zemljopisnog podrijetla za poljoprivredne proizvode i registru zajamčeno tradicionalnih specijaliteta EU-a.

