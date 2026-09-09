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PRIJETIO IM SMRĆU

Istarski Spider-Man: Skočio s krova na policajca i ozlijedio ga

Piše Ivan Hruškovec,
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Istarski Spider-Man: Skočio s krova na policajca i ozlijedio ga
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Kako muškarac unatoč upozorenjima nije prestao s protupravnim ponašanjem, policijski službenici su ga uz uporabu sredstava prisile priveli u policijsku postaju gdje je nastavio prijetiti smrću.

Istarski policajci dovršili su istragu nad 29-godišnjakom te su utvrdili sumnju da je počinio kaznena djela napada na službenu osobu i prijetnje. Naime, policijski službenici su 4. rujna oko 2.25 sati u Ulici Nikole Tesle u Umagu postupali po dojavama građana da osoba viče, galami i narušava javni red i mir.

Po dolasku policije na mjesto događaja, muškarac se popeo na krov parkirališne nadstrešnice gdje je počeo vikati i prijetiti smrću policijskim službenicima. U jednom trenutku s krova je skočio na policijskog službenika, pri čemu ga je lakše ozlijedio.

Kako muškarac unatoč upozorenjima nije prestao s protupravnim ponašanjem, policijski službenici su ga uz uporabu sredstava prisile priveli u policijsku postaju gdje je nastavio prijetiti smrću.

Zbog stanja u kojem se nalazio, osumnjičeni je prevezen u zdravstvenu ustanovu te je po otpuštanju iz bolnice nad njim provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je danas u jutarnjim satima priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
 

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