'Isti ljudi rade najteže nesreće. Njih moramo maknuti s ceste!'

Nacrt prijedloga izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama je u javnoj raspravi. Izmjenama se predlaže drastično povećati kazne za najteže prometne prekršaje.

'Izmjene su prvenstveno usmjerene na recidiviste'

- Osnovni cilj je povećati sigurnost na cestama te smanjiti smrtno stradavanje i ostala stradavanja na hrvatskim cestama i na taj način utjecati na vozače koji učestalo čine prometne prekršaje da ih ne rade odnosno maknut one vozače koji voze na način koji ne treba. Prosječni vozači ne trebaju se previše zabrinuti vezano za ove izmjene jer izmjene su prvenstveno usmjerene na najteže prometne prekršaje i ove vozače koji ih čine, dakle vozače recidiviste. To su vožnja pod utjecaj alkohola iznad 1,5 promila, vožnja pd utjecajem droga, odbijanje alkotestiranja i testiranja na droge, vožnja zabranjenim smjerom autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornim vozilima, vožnja kada je vozačka dozvola oduzeta, vožnja prije stjecanja prava na upravljanje vozilom. Kazne koje su sada od 5000 do 15.000 kuna povećat će se na 10.000 do 20.000 kuna, rekao je u emisji Hrvatskog radija 'U mreži prvog' voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Josip Mataija.

Na pitanje povećavaju li se zatvorske kazne Mataija je odgovorio da ostaje ista mogućnost da se za najteže prekršaje može izreći kazna zatvora od 60 dana.

- To je i prije postojalo, dakle ona ostaje, to je maksimalna kakva se može izreći - rekao je Mataija.

'Kazne su iste i na razini Europske unije pa čak i u svijetu'

Rajko Horvat, voditelj Katedre za tehniku cestovnog prometa zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti naglasio je kako ove izmjene ne moraju čuditi građane.

- Europska unija odnosno Vijeće za sigurnost u Europskoj uniji praćenjem stanja sigurnosti svih država na razini Europe, ali i u svijetu, su spoznali da su ti prekršaji odnosno te radnje u prometu najčešće za stradavanje odnosno izazivanje smrtnih posljedica. Evo baš sam jučer provjerio, na razini svijeta u 2018. 1,35 milijuna smrtno stradalih, a do 90-te godine 1,2 milijuna. Znači povećava se ta brojka i razmjerno tome se povećavaju i kazne. Te kazne su iste i na razini Europske unije pa čak i u svijetu. I nema razloga da netko negoduje zbog tih povećanja takvih kazni. To je samo preslika svega onoga što Vijeće Europe za sigurnost propagira odnosno savjetuje državama članicama da uvedu kako bi se taj broj, nepopularni broj smrtno stradalih smanjio - kazao je Horvat.

'Stalno ista imena rade najteže prometne nesreće, najteže prometne prekršaje'

Stalni sudski vještak za prometne nesreće Goran Husinec smatra da je prijedlog Zakona definitivno dobar.

- Stanje društva se jednostavno promijenilo. Nama je stasala jedna generacija ljudi koja se ovog Zakona nije bojala. Vidjeli smo u zadnje vrijeme da ljudi puno piju, da izuzetno brzo voze i stalno se ponavljaju ista imena. Stalno ista imena rade najteže prometne nesreće, najteže prometne prekršaje. Jednostavno takve ljude moramo maknuti sa ceste - smatra Husinec.

Na pitanje je li to dosad onda zakazalo pravosuđe kada su oni još i dalje na cestama, ako znamo da su recidivisti Husinec je rekao da je zakon blag.

- Suci nisu izricali one najteže mjere nego su išli na najmanje kazne. Vidimo u zadnjih 6 mjeseci da su suci počeli izricati puno veće kazne i jednostavno stanje se počelo popravljati. Novim Zakonom nadam se da će se stanje definitivno popraviti - rekao je Husinec.

