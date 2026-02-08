Obavijesti

POLITIČKO RASULO PLUS+

Istina o burnoj noći u kojoj je Plenki postao nasilnik poput Trumpa i doveo do kaosa

Piše Boris Rašeta,
Istina o burnoj noći u kojoj je Plenki postao nasilnik poput Trumpa i doveo do kaosa
Premijer je, u strahu od desnice i gubitka kontrole, odlučio žrtvovati centar, institucije i društvenu stabilnost kako bi se nametnuo kao jedini gospodar političkog sukoba

Admiral

Kad su premijera Andreja Plenkovića svojedobno pitali u Saboru zašto na pitanja zastupnika ne odgovara iza pitanja zastupnika, nego čeka da se pitanja nakupe, odgovor je bio jednostavan: “Zato što mogu”. U toj kratkoj rečenici sažeta je srž Plenkovićeva novog političkog ponašanja, ponašanja koje sve češće podsjeća na trumpovsku logiku moći, lišenu potrebe za objašnjavanjem, opravdavanjem ili traženjem konsenzusa. No kako je i zašto nekadašnji uglađeni briselski diplomat, političar koji je karijeru gradio na europskoj umjerenosti i institucionalnom jeziku, počeo nalikovati američkom predsjedniku? Odgovor leži u strahu.

