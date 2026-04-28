Istra spremna za predstojeću turističku sezonu: 'Na svaki izazov ćemo imati odgovor!'

Sve službe spremno dočekuju predstojeću turističku sezonu, najvažniji je zaključak sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije održane u Puli, a na kojoj se raspravljalo o pripremama za nadolazeću sezonu, mjerama zaštite od požara te sigurnosnim mjerama zaštite turista i objekata.

- U Istarskoj županiji jedna sezona završava, a druga već počinje jer želimo biti trajno u pripravnosti. Red, rad, disciplina i zajedništvo, uz stalno uvježbavanje, jamče sigurnost naših građana, turista i njihove imovine - poručila je načelnica Stožera Gordana Antić dodavši kako su sve sastavnice sustava spremne.

U prilog tomu posebno je izdvojila vatrogastvo koje djeluje tijekom cijele godine uz podršku dobrovoljnih društava, dok se, kako je rekla "hitna medicinska služba pojačava dodatnim timovima u ljetnim mjesecima te Istarski domovi zdravlja s pet dodatnih turističkih ambulanti u Umagu, Poreču, Rovinju, Puli i Labinu, a sve kako bi se odgovorilo na povećan broj turista".

Po njenim riječima uz vatrogasce i hitnu pomoć, spremnost su potvrdili i Crveni križ, Gorska služba spašavanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije kao i sve ostale službe te je pritom spomenula kako postoje i određeni operativni izazovi, poput postupanja kod naleta na divljač na cestama, na čemu će se dodatno raditi.

Županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac također je podsjetio kako su vatrogasci aktivni tijekom cijele godine, dok za turističku sezonu samo dodatno pojačavaju određene mjere.

- Sustav čini sedam javnih vatrogasnih postrojbi s 235 profesionalnih vatrogasaca te 34 dobrovoljna vatrogasna društva s oko 950 operativnih članova, uz dodatnih 20 sezonskih vatrogasaca - poručio je Kozlevac.

Dodao je da su u sustav uključene i snage Hrvatskih šuma, dislocirane postrojbe na Brijunima te službe koje djeluju u Bina Istri, Zračnoj luci i Uljaniku, što ukupno čini oko 1300 ljudi i 247 vozila svih vrsta.

- Na svaki izazov imat ćemo odgovor, iako će uspješnost ovisiti i o faktorima poput klimatskih promjena - zaključio je Dino Kozlevac.