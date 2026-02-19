Obavijesti

POLICIJA POZIVA NA OPREZ

Istra: Tri naleta auta na divljač. Uginuli zec, srna i divlja svinja

Istra: Tri naleta auta na divljač. Uginuli zec, srna i divlja svinja
ILUSTRACIJA | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Policija upozorava vozače na povećani oprez zbog iznenadnih pojavljivanja životinja na cestama

Nova tri naleta vozila na divljač, pri čemu su uginuli zec, srna i divlja svinja, zabilježena su u srijedu na istarskim prometnicama pa stoga policija upozorava vozače da povećaju oprez i pripaze na iznenadnu pojavu divljači na cesti.

Prvi slučaj evidentiran je oko sedam sati u naselju Heki, kada je 31-godišnjakinja automobilom naletjela na zeca. Istoga dana oko 16,20 sati nedaleko mjesta Kremenje 42-godišnjak je automobilom naletio na srnu, a oko 22 sata u mjestu Lovrečica 29-godišnjakinja je automobilom pulske registracijske oznake udarila divlju svinju. 

U prometnim nesrećama ljudi nisu ozlijeđeni, životinje su uginule, a u svim slučajevima nastala je materijalna šteta. 

Kako bi se izbjegle nesreće i neugodnosti zbog šteta od naleta vozila na divljač, policije ponovno poručuje da se vozači trebaju pridržavati prometnih propisa o ograničenje brzine, predviđati moguće opasnosti i pratiti znak upozorenja "divljač na cesti", na mjestima gdje divljač često prelazi preko ceste. 

Divljač u svojoj dnevnoj i sezonskoj migraciji prelazi prometnice svih kategorija, od lokalnih cesta do autocesta, čime se povećava opasnosti od naleta vozila na divljač, a posebno je to izraženo u večernjim i ranojutarnjim satima upozorava policija. 

