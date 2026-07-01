Istra ulaže 1,46 milijuna eura u luke: Grade se novi vezovi i velika lučka infrastruktura

"Istarska županija i ove godine nastavlja snažno ulagati u naša lučka područja. Za tu smo namjenu u proračunu za ovu godinu osigurali 1,46 milijuna eura, što je 150 tisuća eura, odnosno 11,5 posto više nego prošle godine", rekao je župan Miletić dodavši kako se diljem Istre provode veliki projekti u razvoju lučkih područja. Naglasio je da tim ulaganjima povećavaju sigurnost plovidbe i plovila, unaprjeđuju lučku infrastrukturu te, gdje god je to moguće, osiguravaju nove komunalne vezove za naše građane, ribare i nautički sektor.

Podsjetio je kako se trenutno gradi nova komunalna lučica Dajla, u Rovinju je u tijeku izgradnja novog lukobrana na otoku sv. Katarine, vrijednog više od osam milijuna eura, dok se u Puli provodi projekt rekonstrukcije i dogradnje velikog lukobrana, vrijedan gotovo 27 milijuna eura.

"Županija će nastaviti s kontinuiranim ulaganjima u razvoj luka jer je more oduvijek dio identiteta Istre", poručio je Miletić.

Resorni pročelnik Mirko Radolović kazao je kako se dio sredstava prikupljenih od upravljanja pomorskim dobrom vraća upravo u razvoj lučke infrastrukture te kako su sredstva koja su osigurana ove godine za tu namjenu raspoređena na svih pet županijskih lučkih uprava.

"Posebno me veseli što se, uz velike strateške projekte koji imaju širi značaj za istarski akvatorij, kontinuirano ulaže i u manje luke otvorene za javni promet. Upravo je njihova temeljna zadaća osigurati dovoljan broj komunalnih vezova za naše građane i ribare te omogućiti da ljudi i dalje kvalitetno žive uz more i koriste njegove potencijale", naglasio je Radolović.

Ravnatelji županijskih lučkih uprava istaknuli su kako će dodijeljena sredstva značajno pridonijeti provedbi planiranih projekata te su ukratko predstavili investicije i aktivnosti koje će se njima financirati. Županijskoj lučkoj upravi Poreč dodijeljeno je 400 tisuća eura, Puli 340 tisuća eura, županijskim lučkim upravama Umag-Novigrad i Rovinj po 250 tisuća eura, a Rapcu 220 tisuća eura.