Istraga ide dalje - Danijel Bezuk se htio probiti u zgradu Vlade?

U novom Expressu pišu najugledniji autori,donosimo prvi esej Miljenka Jergovića za Express, analiziramo plan napadača s Markova trga, razgovarali smo s Miroslavom Škorom...

<p>Stručnjak za politike država bivše SFRJ, <strong>Denis Romac</strong> analizira najave beogradskog režima o inauguraciji predsjednika Srbije kao vožda novog ‘srpskog sveta’. </p><p>Mladi <strong>Danijel Bezuk</strong> (22) rodonačelnik je tipa terorista koji se formirao u Hrvatskoj. Njegove nakane očito nisu bile tek zapucati na zgradu Vlade. Odgovore traže nadležne službe i na njegovu mobitelu i računalima, a <strong>Tomislav Klauški</strong> u analitičkom specijalu posvećenom navedenoj temi ističe: Od ove se ironije ne može pobjeći: Nakon jugoterorizma došli smo i do hrvatskog...’. </p><p>Doktor pastoralne teologije i socijalne etike sa Sveučilišta u Grazu, <strong>Dalibor Milas</strong> piše: ‘Ovaj libertarijanski pristup pandemiji je čisti idiotizam... Zatvaranje svih starijih sugrađana, kako bi se navodno sačuvali njihovi životi, može dovesti do mnogo težih posljedica.’ Velika ekspertiza ekspertnog tim Expressa borbenih zrakoplova koje su Izrael, Sjedinjene Američke Države, Republika Francuska i Kraljevina Švedska ponudile Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. </p><p>Nastupni esej uglednog hrvatskog književnika <strong>Miljenka Jergovića</strong> o biografiji <strong>Budimira Lončara</strong>, posljednjeg šefa SFRJ diplomacije, koju je napisao povjesničar <strong>Tvrtko Jakovina</strong>: ‘Mladog je povjesničara zanimala prošlost, starog diplomata isključivo budućnost. Na kraju, knjiga koju imamo pred sobom nije ni jedno ni drugo, ili je i jedno i drugo’. </p><p>Expressova politička reporterka, <strong>Snježana Krnetić</strong> razgovarala je sa šefom Domovinskog pokreta <strong>Miroslavom Škorom</strong> o najvažnijim događajima ovog tjedna. Posebno su se dotaknuli oružanog napada na Vladu. Uglavnom, Penavin glupi komentar napada na Vladu Škori je OK. Složio je i neki somnambulni odgovor na to... Čitajte Express!!!</p>