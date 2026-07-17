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Istraga: USKOK detaljno opisao za što sumnjiči uhićenog bivšeg šefa nabave MORH-a

Piše Morana Ćosić,
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Istraga: USKOK detaljno opisao za što sumnjiči uhićenog bivšeg šefa nabave MORH-a
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U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je doveden Ivan Devčić | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Zbog sumnje na pogodovanje u nabavi vojničkih čizama za Hrvatsku vojsku USKOK je otvorio istragu protiv dvoje osumnjičenih i jedne tvrtke...

USKOK je objavio za što sve tereti uhićenog brigadira Ivicu Devčića, nekadašnjeg šefa javne nabave u MORH-u. 

Na temelju kaznene prijave Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske, USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv dvoje hrvatskih državljana (1967., 1973.) i jedne pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti. 

Kako navode, osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od srpnja 2018. do ožujka 2019. u Zagrebu, kao tadašnji načelnik Samostalnog sektora za javnu nabavu Ministarstva obrane Republike Hrvatske (dalje u tekstu: MORH), u čijoj nadležnosti je provedba postupaka javne nabave nezakonito pogodovao III. okr. trgovačkom društvu (dalje u tekstu: TD) u kojem je II. okr. odgovorna osoba. 

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Naime, I. okr. je dogovorio s II. okr. da će III. okr. TD-u osigurati dobivanje i ugovaranje poslova u postupku javne nabave naručitelja MORH-a za koji je II. okr. zainteresirana, a u kojem su krajnji korisnici Oružane snage Republike Hrvatske (dalje u tekstu: OSRH) zatražili nabavu 260 pari vojničkih čizama ukupne vrijednosti nabave 42.398,80 eura pa je I. okr. naložio sebi podređenim djelatnicima Samostalnog sektora za javnu nabavu provođenje nabave navedene opreme u dva odvojena postupka, sve kako bi izbjegao provođenje postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, koje je MORH kao naručitelj bio dužan provesti s obzirom na iskazanu vrijednost predmeta nabave.

U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je doveden Ivan Devčić
U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je doveden Ivan Devčić | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U tim odvojenim postupcima I. okr. je vrijednost predmeta nabave podijelio na dva pojedinačna iznosa, svaki vrijednosti manje od 26.544,00 eura bez PDV-a. Nakon toga je naložio da se pozivi za podnošenje ponuda dostave isključivo trgovačkim društvima koja on odredi, među kojima je uz još dva društva ponuda dostavljena i III. okr. TD-u. Zatim je II. okr. poduzimala radnje kojima je omogućena realizacija dogovora s I. okr., a sve u ime III. okr. TD-a te je u oba postupka jednostavne nabave podnijela cjenovno najpovoljnije ponude. 

U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je doveden Ivan Devčić
U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je doveden Ivan Devčić | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pritom je u prvom tako podijeljenom postupku ponuda III. okr. TD-a cjenovno premašila prag za provođenje postupka javne nabave zbog čega je I. okr. naložio smanjenje količine predmeta nabave sa 150 pari na 127 pari vojničkih čizama. Na taj način je osiguran dovršetak tog postupka po pravilima jednostavne javne nabave. U drugom postupku jednostavne javne nabave koji je uslijedio nabavljena je preostala količina od 133 para vojničkih čizama.

Na opisani način je I. okr. u ime MORH-a kao naručitelja sklopio s II. okr. kao odgovornom osobom III. okr. TD-a ugovore o javnoj nabavi ukupne vrijednosti 62.487,75 eura, pri čemu se III. okr. TD nepripadno okoristilo za 25.960,43 eura.

Sukladno odredbama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, III. okr. trgovačko društvo sumnjiči se za kazneno djelo pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv I. i II. okrivljenika.

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