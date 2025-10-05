Obavijesti

Istražili smo cijene za nedjeljni ručak po gradovima! Evo gdje namirnice koštaju i više od 20 €

Piše Tomislav Gabelić, Danijela Mikola, Dijana Marić, Meri Tomljanović, Franjo Lepan, Ivan Tomašković, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 5 min
Pula: Cijene proizvoda na pulskoj tržnici | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Provjerili smo cijene cijelog pileta, krumpira, salate, mandarina... Za nedjeljni ručak potrebno izdvojiti gotovo 170 nekadašnjih kuna. Najjeftinije u Slavoniji. Razgovarali smo i s očajnim kupcima

Ćerce moja, nije salata skupa nego si se ti slabo udala, rekla je prodavačica Janja Križan gospođi koja je na splitsku tržnicu došla kupiti povrće. Birala je gospođa dugo najbolju glavicu salate, dobro odmjeravajući veličinu i cijenu žaleći se tu i tamo na cijene. No prodavačica joj je odgovorila starim štosom kojim inače uzvraćaju kupcima kad se žale na cijenu.

ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!
MUČAN SLUČAJ

INDIANA, SAD Brittany Fortinberry (31) optužena je za 47 kaznenih djela seksualnog zlostavljanja dječaka koje je zavodila, silovala i drogirala. U jednom slučaju natjerala ih je da nose masku iz filma Vrisak tijekom grupnog seksa. Prijeti joj do 40 godina zatvora
Gdje je tijelo ludog majora iz Bjelovara? Srbija: Vratite nam ga! Hrvatska: Nije više kod nas
VELIKI MISTERIJ

NOVI EXPRESS Misterij oko tjelesnih ostataka zloglasnog oficira JNA koji je ubio 11 hrvatskih branitelja i samoga sebe u suludom činu
VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'
ULOV KOD BJELOVARA

Nije ni znao da je već bio uboden. Ubrzo je počela prava borba. Brzo sam prebacio teški štap preko njega, priskočile su i kolege, govori nam ribolovac...

