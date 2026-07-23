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PROBLEMI S HELIĆIMA PLUS+

ISTRAŽILI SMO Kad helikopteri Hitne ne lete, tvrtki stiže kazna! Evo koliko je dosad naplaćeno

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 3 min
ISTRAŽILI SMO Kad helikopteri Hitne ne lete, tvrtki stiže kazna! Evo koliko je dosad naplaćeno
storyeditor/2026-07-22/PXL_300425_132016834.jpg | Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell
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Kada postojeći helikopter Hitne ne radi, tvrtke imaju obvezu osigurati zamjenski. Međutim, to često ne mogu napraviti. Stoga im stižu kazne. Često intervencije moraju preuzimati

Sve češći kvarovi helikoptera Hitne helikopterske medicinske službe (HHMS) ponovno su otvorili pitanje kvalitete i provedbe sedmogodišnjeg ugovora koji je Ministarstvo zdravstva 2023. godine potpisalo s konzorcijem sastavljenim od dvije strane i jedne hrvatske tvrtke. Posao pružanja usluge dobili su talijanska EliFriulia S.p.A., španjolska ELIANCE Helicopter Global Services S.L. i hrvatska tvrtka Eli-Adriatik d.o.o. Te su tvrtke u posljednje dvije godine, od uspostave Hitne helikopterske službe, zbog utvrđenih povreda ugovornih obveza platile gotovo milijun eura ugovornih kazni, kako doznaju 24sata.

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