Kada postojeći helikopter Hitne ne radi, tvrtke imaju obvezu osigurati zamjenski. Međutim, to često ne mogu napraviti. Stoga im stižu kazne. Često intervencije moraju preuzimati
PROBLEMI S HELIĆIMA PLUS+
ISTRAŽILI SMO Kad helikopteri Hitne ne lete, tvrtki stiže kazna! Evo koliko je dosad naplaćeno
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Sve češći kvarovi helikoptera Hitne helikopterske medicinske službe (HHMS) ponovno su otvorili pitanje kvalitete i provedbe sedmogodišnjeg ugovora koji je Ministarstvo zdravstva 2023. godine potpisalo s konzorcijem sastavljenim od dvije strane i jedne hrvatske tvrtke. Posao pružanja usluge dobili su talijanska EliFriulia S.p.A., španjolska ELIANCE Helicopter Global Services S.L. i hrvatska tvrtka Eli-Adriatik d.o.o. Te su tvrtke u posljednje dvije godine, od uspostave Hitne helikopterske službe, zbog utvrđenih povreda ugovornih obveza platile gotovo milijun eura ugovornih kazni, kako doznaju 24sata.
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