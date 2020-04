Istraživanje: Hrvati su spremni za relaksaciju 'korona mjera'

Valicon je poslao medijima istraživanje u kojem navode kako su Hrvati spremi za relaksaciju mjera. Priopćenje donosimo u cijelosti.

Vlada Republike Hrvatske najavila je opuštanje restriktivnih mjera, a istraživanje koje je provela agencija Valicon pokazuje da su građani spremni na to jer sve više je onih koji misle da situacija vezana uz koronavirus u Hrvatskoj ide na bolje (čak 95% građana), a razina zabrinutosti za širenje epidemije je najmanja do sad - jako zabrinutih je 10%, što je upola manje nego prije tjedan dana. Ono što nije dobro je da nam je osobna potrošnja u stalnom padu, ali relaksacija mjera možda promijeni i taj trend.

Situacija vezana uz koronavirus u Hrvatskoj sada traje već više od dva mjeseca, a građani se u svojevrsnoj karanteni nalaze već mjesec dana što se pokazalo dobrom strategijom sprečavanja širenja virusa, no s druge strane to je dovelo do slabljenja ekonomske aktivnosti, kako tvrtki, tako i građana. Posljedice pandemije koronavirusa su vidljive u kontinuiranom trendu pada osobne potrošnje. Udio građana koji troše manje nego prije pola godine, prema anketi agencije Valicon, stalno raste i prema posljednjem mjerenju polovica građana RH izjavila da u zadnje vrijeme troši manje nego prije. Jasno da je to dijelom posljedica toga što građani općenito imaju manje prilika za potrošnju, ali sasvim sigurno i s time da četvrtina Hrvata procjenjuje kako ima lošije financijsko stanje nego ranije, dok ih gotovo polovica očekuje pogoršanje. Kada se uzme u obzir da osobna potrošnja čini u normalnim okolnostima oko 60% nacionalnog BDP-a, jasno da je to znak da ovaj trend nije dobar za domaće gospodarstvo i da se mora naći način da se on promijeni, pa je najava relaksacije mjera kretanja i poslovnih aktivnosti svakako dobro došla.

Pozitivni pokazatelji koji se odnose na dobru kontrolu nad širenjem epidemije, jer broj novozaraženih u Hrvatskoj je već neko vrijeme dosta nizak i stabilan, rezultirao je time i da se smanjio udio zabrinutih građana zbog širenja epidemije koronavirusa. Njih je ovaj tjedan 78% u odnosu na 83% koliko ih je bilo prošlog tjedna, no još je važniji podatak da je među njima značajno pao udio onih koji su jako zabrinuti - sada je takvih samo 10%, što je upola manje u odnosu na prošli tjedan.

Sve ovo dovelo je do nastavka trenda rasta optimizma među građanima RH glede razvoja situacije s pandemijom, pa tako čak 95% njih smatra da stvari idu na bolje, a osjetno je skočio udio onih koji smatraju da će se situacija oko restrikcija razriješiti za mjesec dana i manje.

Kako se situacija sve više stabilizira i kreće u pozitivnom smjeru, tako se penje i udio onih koji smatraju da su mjere poduzete za kontrolu širenja epidemije prestroge, a s time pada i udio onih koji smatraju da su one preblage. Iako je udio onih koji smatraju da su mjere i dalje primjerene situaciji najveći, gotovo svaki peti građanin smatra da su one prestroge. Nove mjere koje ja Vlada RH donijela danas nesumnjivo će predstavljati olakšanje ne samo za njih, nego za sve građane.

Metodološki podaci

Istraživanje je provedenu u okviru Valicon online panela jaZnam.hr. Rezultati su reprezentativni za hrvatsku internetsku populaciju od 18 do 75 godina, prema dobi, spolu, starosti, obrazovanju i regiji.

Vrijeme anketiranja:

21.- 22. travnja, opća populacija, 18-75, N=509



