Istraživanje: Većina Britanaca podržava monarhiju, ali kralj Charles nema potporu mladih

Većina Britanaca želi da monarhija ostane, ali kralj Karlo III. nema potporu mladih, pokazalo je novo istraživanje javnog mnijenja, čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak, manje od dva tjedna prije njegove krunidbe.

Po ispitivanju YouGova, 58 posto ispitanika reklo je da podržava da monarhija ostane, 26 posto željelo bi izabranog šefa države, a 16 posto ne zna što bi o tome mislilo.

No ispitivanje, koje je naručio BBC uoči krunidbe 6. svibnja, pokazalo je i da samo oko trećine mladih podržava monarhiju, a 38 posto bi radije imalo izabranog šefa države. Mladi su jako indiferentni prema monarhiji. Više od tri četvrtine mladih u dobi od 18 do 24 godine reklo je da ih kraljevska obitelj "ne zanima".

Potpora za kraljevsku obitelj najveća je među starijima. U dobi od 50 do 64 podržava je 67 posto ispitanika, a među starijima od 65 godna 78 posto. Uz to, 45 ispitanika od 4592 obuhvaćenih ispitivanjem reklo je da misle da Karlo ne razumije britanske građane, a 36 posto misli da razumije.

Karlo (74) je 1970-ih osnovao Prinčevsku zakladu koja je do 2020. pomogla milijun siromašnih mladih ljudi u dobi od 11 do 30 godina. Cijeli život uz to podržava zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena.

No budući da su Britanci pogođeni teškom krizom visokih životnih troškova, troškovi kraljevske obitelji odražavaju se na njezinu popularnost među mladima. Neki prigovaraju i zbog cijene krundibe, koju plaća vlada. Krunidba kraljice Elizabete II. 1953. stajala je 20,5 milijuna funti u današnjem novcu.

Kraljevska obitelj "dobra je vrijednost" po mišljenju 54 posto ispitanika. To smatra 36 posto mladih, a 40 posto ih smatra da nije.

