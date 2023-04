Meghan ne želi ići na krunidbu: 'Pisala mu je pismo, a dobila je odgovor kojim nije zadovoljna!'

Meghan Markle (41) pisala je kralju Kralju Charlesu (74) o nagađanju boje kože njezinog sina, koje se navodno desilo u vrijeme njezine trudnoće.

No, u pismu tvrdi da to nije izrečeno u negativnom kontekstu. Smatra da ta osoba nije rasist.

Pismo je poslala Charlesu, kao jedinom starijem članu obitelji koji im se javio, nakon dramatičnog intervjua s Oprah Winfrey u ožujku 2021. godine, piše Daily Mail.

Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATION

Ipak, vojvotkinja neće prisustvovati krunidbi 6. svibnja jer je od kralja dobila odgovor s kojim nije zadovoljna. Buckinghamska palača itekako je svjesna frustracije Sussexovih jer pri planiranju protokola krunidbe nisu spominjali njihova djeca.

Princ Harry (38) će zato biti sam na krunidbi, dok će Meghan ostati s djecom u Kaliforniji. Naime, u to vrijeme proslavit će 4. rođendan sina Archieja.

Foto: Netflix

Kraljevski izvori naglasili su da ipak postoji određena napetost između para i Charlesa te ostatka obitelji.

Odnosi su se dodatno pogoršali nakon knjige koju je Harry objavio, koja je pod imenom 'Rezerva' dostupna čak i na hrvatskom.

Foto: Netflix

Knjiga je svjetski hit, a kraljevskoj obitelji to nikako ne paše, kažu fanovi, jer Harry otvoreno priča o brojnim problemima u obitelji. Ipak, Harry ne želi otvoreno govoriti o toj temi - u jednom od intervjua istaknuo je kako nije on rekao da su članovi njegove obitelji rasisti, već su to izmislili britanski mediji.

