Istražuje ga Uskok: 'Molim da me se ne izbacuje iz HDZ-a!'

Nakon što se u utorak kasno vratio sa Hvara, gdje je bio na ljetovanju i odakle je bio pozvan na povratak u Baranju jer mu je u Općinu banuo USKOK, načelnik općine Čeminac Zlatko Pinjuh odmah je saslušan u Policijskoj upravi Osječko-baranjskoj. Kaže kako se na saslušanju zadržao tek 15-tak minuta jer u njegovom 'načelnikovanju', smatra, nema nikakvih sumnjivih radnji zbog kojih bi on bio eventualno kriv.

No, USKOK je iz njegovog ureda i ureda donačelnice općine te predsjednika općinskog vijeća odnio pozamašnu količinu sumnjive dokumetacije koju treba 'prečešljati'. Razlog zbog kojega su došli provesti istragu su česte prijave koje protiv načelnika i njegova 'stožera' podnose mještani, lokalni privatni poduzetnici ali i oporbeni članovi općinskog vijeća.

Svi oni smatraju kako načelnik manipulira zakonom, koristi rupe u zakonu i sporost sustava kako bi kroz rad općine izvukao materijalnu korist, ne samo za sebe, nego i svoja dva sina. Naime, upravo su subvencije koje je omogućio sinovima za kupnju stanova u Osijeku, kao i druge subvencije i privilegije koje im je dao, konkretan razlog za dolazak USKOK-a u općinu.

- Zašto su sporne baš subvencije za moje sinove a ne drugih 17 koje su također odobrene za kupnju nekretnine? Ne smatram da sam ikako pogodovao sinovima nego je općina iskoristila zakonske mogućnosti da se mještanima omogući kupnja nekretnine. Isti slučaj je i sa drugim mjerama koje smo donijeli - kazao je Pinjuh novinarima dodajući kako se apsolutno ne smatra krivim.



Već u srijedu ujutro došao je na radno mjesto u općinu. Kako je, u međuvremenu, Županijski odbor HDZ-a odlučio Pinjuha izbaciti iz stranke te protiv njega pokrenuti disciplinski postupak, organizirali su telefonsku sjednicu kojom su to i definirali. Na njegovo mjesto, kao povjerenik stranke, biti će predložen Dražen Borovečki, upravitelj osječkog zatvora koji je ujedno i stanovnik Čeminca.

- Molim da me se ne izbaci iz stranke u kojoj sam dugo jer mislim da za to doista nema razloga - rekao je medijima Pinjuh koji je već neko vrijeme 'odbijao poslušnost' osječko-baranjskom županu koji mu je, pak, već duže vremena 'gledao kroz prste' zbog silnih prijava koje je dobivao na račun njegovog bahatog odnosa u općini Čeminac.

- Pinjuha od milja zovemo faraon jer se tako ponaša u općini. Otkako je došao nametnuo nam je sulude namete. Stopu prireza na dohodak povećao je sa tri na deset posto; cijena vrtića porasla je sa 470 na 570 kuna; grobna naknada skočila je sa 90 na 120 kuna; porez na tvrtku podigao je sa 150 na 750 kuna za obrtnike i sa 300 na 1500 kuna za pravne osobe. Godišnja komunalna naknada skočila je sa 5000 na 18 do 20 tisuća, a kap koja je prelila čašu je uvođenje poreza na korištenje javnih cesta, što je porez koji niti jedna općina u Hrvatskoj nije uvela. No, zato se ima novca za silna trošenja na račun općine - kazao je svojevremeno Petar Pranjić koji je u ime građana organizirao prosvjede ispred općine jer niti jedna njihova prijava protiv načelnika nije urodila nikakvim istražnim radnjama. Iako se kruh oko Pinjuha gotovo zatvorio, on nije zabrinut. Kaže da je na raspolaganju istražnim organima, da nema namjeru nikamo odlaziti iz Hrvatske jer sve što radi je zakonito.