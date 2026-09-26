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PROSVJED U ISTRI

Istrijanima prekipjelo zbog Kaštijuna: 'Osam godina nam smrdi, ne možemo više ovako'

Piše Paula Bosančić,
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Istrijanima prekipjelo zbog Kaštijuna: 'Osam godina nam smrdi, ne možemo više ovako'
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Nekoliko stotina građana okupilo se pred centrom za gospodarenje otpadom i zatražilo njegovo zatvaranje, novi sustav te neovisne kontrole zraka, tla i vode

Nekoliko stotina građana okupilo se u subotu ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun u Istri na prosvjedu pod nazivom "Idi ća!", tražeći zatvaranje centra i potpuno novo rješenje za gospodarenje otpadom.

Kako javlja HRT, stanovnici juga Istre upozoravaju da već godinama trpe neugodne mirise i posljedice rada Kaštijuna te poručuju da više ne žele čekati nova obećanja. Od nadležnih traže zatvaranje centra, neovisno ispitivanje kvalitete tla i vode te sustavnu kontrolu kvalitete zraka.

Tražimo zatvaranje Kaštijuna jer nam osam godina smrdi, ne možemo živjeti i jednostavno vidimo da drugo rješenje ne postoji - rekao je Ivo Lorencin iz inicijative "Čist zrak, duga ljubav".

Posebno je upozorio na problem biootpada, koji se, tvrdi, ne odvaja na odgovarajući način. Građani smatraju da je za parcijalna rješenja sada već prekasno.

Prosvjednici traže da se otpad ubuduće zbrinjava na drugom mjestu te da se izgradi novi sustav koji neće opterećivati stanovnike okolnih naselja. Kaštijun je, poručuju, za njih postao simbol višegodišnjeg nezadovoljstva i nepovjerenja prema načinu na koji se upravlja otpadom u Istri.

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