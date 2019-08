‘Istukli su mi brata, u bolnici je umro. Mislili su da smo bogati'

Ta trojica su tog 7. ožujka drugi put bili u našoj kući. Otišli su oko 1 sat i primijetio sam da bratu svijetli žarulja ispred vrata. Otišao sam na štaki do njega i vidio da su vrata otvorena. On je ležao potrbuške na podu sa zavezanim rukama. Prisjetio se tako najgore večeri u svojem životu Zagrepčanin Milan Kurtović (78), čijeg su brata Aleksandra brutalno pretukli i opljačkali razbojnici. Kad mu je prišao, čuo je kako teško diše.

Hranili ga na sondu

Zvao je Hitnu pomoć i policiju te su mu brata prevezli u KBC Sestre milosrdnice.

- Imao je tešku ozljedu mozga i polomljena rebra. Cijelo vrijeme je bio na intenzivnoj i hranili su ga na sondu. Prebacili su ga u Ogulin na palijativnu skrb, no ondje je nakon deset dana preminuo. Pokopan je na Miroševcu - jedva govori Milan dok se osvrće po dvorištu. U trošnoj baraci na Savskoj cesti, stan do stana, uz samu prugu, živjeli su od djetinjstva. Obojica su bila u mirovini i štedjeli su da imaju od čega živjeti u starosti. No lopovi su imali drukčiji plan. Povod pljačke najvjerojatnije je bila informacija da braća u kući, koja se doslovno urušava, čuvaju gotovinu.

- Jednom čovjeku sam naivno posudio puno novca. Nikad to nije vratio i ne znam gdje je. Valjda je mislio da i brat skriva novac pa su tako oni došli do nas - pretpostavlja muškarac. Tročlana banda je prvi put do njih došla početkom ožujka. U gluho doba noći su pozvonili prvo Milanu s pričom da im se pokvario auto i da trebaju pomoć.

- Taj neki mršavi je preskočio valjda ogradu i za njim su stigla još dvojica. Bilo je hladno pa su tražili da se ugriju. Pitali su me gdje je mehaničar i da trebaju novac za popravak. Nisam im dao ništa i uputio sam ih na majstora. Naravno da nije radio poslije ponoći, no uz priču su otišli - prisjetio se Milan prvog susreta. No banda je imala druge planove. Taj susret im je bio izvidnica, sumnjaju istražitelji.

Pušio je i ometao ga

- Vratili su se sedmog i došli na moja vrata. Prvo su bila sva trojica tu, kao da mi zahvale što sam im pomogao s autom. Zapalili su cigaretu, a onda je taj jedan poslao drugu dvojicu da odu po auto. Pričao je cijelo vrijeme pa nisam čuo da me brat zove ili zapomaže - kaže Milan. Dvojice razbojnika nije bilo svega 20-ak minuta. U to vrijeme probudili su Aleksandra i čim im je otvorio, počelo je brutalno premlaćivanje. Milan sumnja da su mu začepili usta i onda kopali po ladicama. Ne zna jesu li i koliko novca uopće našli, no vratili su se i pobjegli.

Zagrebačka policija je uhitila muškarca (53) iz Srbije koji ga je zapričavao dok su ostali mučili brata. Završio je u policijskom pritvoru, a u četvrtak treba ići na ispitivanje u tužiteljstvo. Nakon toga slijedila mu je vožnja sucu istrage, koji je trebao odlučiti o istražnom zatvoru. Za drugom dvojicom, koji imaju 48 i 31 godinu, još tragaju. Znaju tko su, a sumnjaju da su dio šire razgranate bande koja se bavi pljačkama i iznudama novca.