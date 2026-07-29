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PRENAPUČENI ZATVORI

Italija će pustiti tisuće zatvorenika ovisnika. Meloni: 'To je pobjeda na više frontova'

Piše HINA,
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Italija će pustiti tisuće zatvorenika ovisnika. Meloni: 'To je pobjeda na više frontova'
Foto: Axel Schmidt/REUTERS
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Ministar pravosuđa Carlo Nordio rekao je da bi se mjera mogla primijeniti na više od 10.000 zatvorenika s ovisnošću o drogama, od ukupno oko 65.000 zatvorenika.

Talijanski parlament u srijedu je usvojio zakon koji će potencijalno omogućiti tisućama zatvorenika s ovisnošću o drogama ili alkoholu da kazne služe kod kuće, uz istodobno sudjelovanje u programima rehabilitacije, s ciljem smanjenja prenapučenosti zatvora.

Talijanski zatvori popunjeni su do 140 posto kapaciteta, po skupini Antigona za prava zatvorenika.

To je jedna od najgorih stopa prenapučenosti zatvora u Europskoj uniji, a sličnu ima i Francuska.

Ministar pravosuđa Carlo Nordio rekao je da bi se mjera mogla primijeniti na više od 10.000 zatvorenika s ovisnošću o drogama, od ukupno oko 65.000 zatvorenika.

Prema dokumentu, dodatnih 3700 zatvorenika s problemima s alkoholom također bi moglo imati koristi od te mjere.

Antigona je međutim skeptična oko mjere te kaže da će puštanje ovisiti o više uvjeta te da sredstva predviđena zakonom u teoriji financiraju rehabilitaciju manje od 600 ovisnika.

Premijerka ⁠Giorgia Meloni nazvala je zakon "pobjedom na više frontova" koja će smanjiti pritisak na zatvore i pomoći u odvraćanju ovisnika od kriminala.

Njezina vlada prošle se godine obvezala osigurati dodatnih 15.000 zatvorskih mjesta, ali dosad još nije povećan njihov broj.

Reforma zatvorskog sustava politički je osjetljivo pitanje za Meloni dok se približavaju izbori sljedeće godine, a krajnje desna oporbena stranka Nacionalna budućnost (Futuro Nazionale) kritizira nju i njezine saveznike zbog, kako smatraju, preblagog pristupa kriminalu i imigraciji.

Futuro ‌Nazionale, koju je ove godine osnovao bivši vojni general Roberto Vannacci, raste u ispitivanjima javnog mnijenja i uzima glasove strankama vladajuće koalicije.

U srijedu je stranka glasala protiv zakona o zatvorima.

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