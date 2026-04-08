Iranski narod ne smije biti prisiljen platiti za postupke svoje vlade, rekla je Italija u utorak, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će "čitava civilizacija večeras umrijeti"
NAKON TRUMPOVE PRIJETNJE
Italija: Iranci ne smiju platiti za postupke svoje vlade
Čitanje članka: < 1 min
U priopćenju ureda talijanske premijerke Giorgije Meloni osuđuju se iranski napadi na susjede, no navodi se i to da se postupci "režima" moraju jasno odvojiti od sudbine običnih ljudi.
"Iransko civilno stanovništvo ne može i ne smije platiti cijenu za krivnje svoje vlade", navodi se u priopćenju.
Trump je Iranu dao rok do 20,00 sati po vošingtonskom vremenu da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu naftom, zaprijetivši u suprotnom potpunim uništenjem.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif kasno u utorak je zatražio od američkog predsjednika da za dva tjedna produži taj rok, a Bijela kuća je rekla da je Trump upoznat s prijedlogom i da će odgovor stići.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku