NAKON TRUMPOVE PRIJETNJE

Italija: Iranci ne smiju platiti za postupke svoje vlade

Piše HINA,
Iranski narod ne smije biti prisiljen platiti za postupke svoje vlade, rekla je Italija u utorak, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će "čitava civilizacija večeras umrijeti"

U priopćenju ureda talijanske premijerke Giorgije Meloni osuđuju se iranski napadi na susjede, no navodi se i to da se postupci "režima" moraju jasno odvojiti od sudbine običnih ljudi.

"Iransko civilno stanovništvo ne može i ne smije platiti cijenu za krivnje svoje vlade", navodi se u priopćenju.

O UNIŠTENJU CIVILIZACIJE Iran odgovorio na prijetnje
Iran odgovorio na prijetnje

Trump je Iranu dao rok do 20,00 sati po vošingtonskom vremenu da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu naftom, zaprijetivši u suprotnom potpunim uništenjem.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif kasno u utorak je zatražio od američkog predsjednika da za dva tjedna produži taj rok, a Bijela kuća je rekla da je Trump upoznat s prijedlogom i da će odgovor stići.

