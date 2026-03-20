NAPAD NA JUŽNI PARS

Italija već počela tražiti zamjenu za katarski ukapljeni plin

Piše HINA,
U srijedu Izrael je napao iransko plinsko polje Južni Pars, a Iran je uzvratio napadima na energetsku infrastrukturu u zemljama uz Perzijski zaljev.

Italija je počela pregovore s nekoliko zemalja, uključujući SAD, Azerbajdžan i Alžir, kako bi osigurala opskrbu plinom nakon naznaka mogućeg dugotrajnog prekida katarskih isporuka, rekao je u petak ministar energetike Gilberto Pichetto Fratin. Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima. 

Tjesnacem prolazi otprilike petina svjetskog ukapljenog plina.

Meta iranskog napada bilo je i postrojenje za preradu plina u industrijskom kompleksu QatarEnergyja, uz izjavu direktora Saada al-Kabija za Reuters da je uništeno 17 posto katarskih kapaciteta za izvoz ukapljenog plina.

Popravak će trajati od tri do pet godina i u tom razdoblju nećemo moći isporučiti 12,8 milijuna tona plina godišnje, istaknuo je Kaabi, signalizirajući moguću pauzu u isporukama u prvom redu Italiji, Belgiji, Kini i Južnoj Koreji. 

Cijene plina poskočile su u srijedu u Europi već nakon izraelskog napada, a iranski odgovor podigao ih je još više pa je na zatvaranju trgovine na digitalnoj burzi TTF u četvrtak megavatsat stajao 61,85 eura,

Postrojenje za ukapljivanje plina bilo je zatvoreno, ali na cijene je razorno utjecala sama činjenica da je i ono napadnuto, rekao je u petak talijanski ministar na skupu u Milanu. 

Talijanska podružnica francuske energetske tvrtke EDF Edison sklopila je s QatarEnergyjem dugoročni ugovor koji predviđa isporuku 6,4 milijarde prostornih metara plina Italiji, što je gotovo 10 posto njezine godišnje potrošnje.

Prema studiji objavljenoj u četvrtak, upravo je Italija na razini EU-a, uz Belgiju, najviše ugrožena potpunim kolapsom komercijalnog prijevoza kroz Hormuški tjesnac, prema godišnjem uvozu robe iz zemalja u regiji Perzijskog zaljeva od oko 9,8 milijardi dolara.

Brojka uključuje i uvoz ukapljenog plina iz Katara u vrijednosti od oko 4,4 milijarde dolara godišnje, te propana u vrijednosti približno 3,2 milijarde dolara, pokazalo je istraživanje Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII), Complexity Science Hub (CSH) u Beču i Tehnološkog sveučilišta u Delftu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

