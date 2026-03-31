Iva (17) je prava kulinarska zvijezda: Oduševila sam žiri govedinom s bijelom čokoladom

Čak 200 natjecatelja okupilo se prije dva tjedna na prestižnom Međunarodnom natjecanju "Biser mora", u Supetru na otoku Braču. Mlada učenica Obrtničke škole Požega, Iva Radoš (17), u toj žestokoj konkurenciji pokazala je izuzetne vještine.

- Za jela od ribe osvojila sam zlato, za govedinu zlato, za rižoto zlato, za tjesteninu zlato, za piletinu srebro i za desert broncu - s ponosom je medalje nabrojila i pokazala ova simpatična mlada kuharica, koju smo posjetili u njezinoj školi.

Iva je učenica trećeg, završnog razreda za zanimanje kuhar i natjecala se u juniorskoj kategoriji chefova do 22 godine. Ovu manifestaciju punih 20 godina organizira Udruga kuhara mediteranskih i europskih regija (ACMER/SKMER), s misijom okupljanja kuhara, konobara, mentora, profesora strukovnog obrazovanja i studenata na početku njihove kulinarske karijere.

Njezinu priču o natjecanju pomno su popratili Andreja Katarina Uremović, mentorica, Sanja Špehar, odnedavno v. d. ravnateljice Obrtničke škole i prof. Hrvoje Krip, koji predaje ekonomsku grupu predmeta.

24 SATA Požega: Učenica Iva Radoš na međunarodnom natjecanju kuhara pokupila sve medalje | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

'Kad počnem kuhati, trema nestaje'

Kako su nam rekli, izuzetno su ponosni na Ivu. To je uistinu impresivan niz medalja. Nevjerojatno je vidjeti takvu svestranost kod mlade kuharice, dominirati u kategorijama od ribe do tjestenine zahtijeva ne samo tehniku, već i ozbiljnu mentalnu snagu.

- Prije početka natjecanja imam tremu, ali kad počnem s pripremom jela kako sam to zamislila, onda sve prestane. Isključim okolinu i tad smo samo ja i namirnice od kojih spravljam jelo. Volim kuhati i smišljati neobične kombinacije slatkog i slanog, te volim jako baratati s noževima. Konkretno sam spajala govedinu i bijelu čokoladu, ribu, mango i ciklu, a u desertu ljubičasti kukuruz iz Perua. U biti oboje preferiram, slano i slatko, samo neka je neobično - priča nam Iva.

Kuhanje je otkrila još kao mala djevojčica, kad je pekla palačinke s bakom.

Foto: Privatni album

Jednom u 33 godine

- Iva nam je, mogu reći, izvanserijska učenica. Ovdje radim 33 godine i nikad nismo imali takvu učenicu. Ona je sa svojih 15 godina došla s definiranim stavom da želi biti kuharica. Drago nam je, počevši od razrednice, pa onda mentorice i drugih profesora, što smo prepoznali takvu učenicu. To je cilj naše škole, da prepoznate takvog učenika i da mu se posvetite kroz dodatnu nastavu da unaprijedi stečeno znanje - rekla je Sanja Špehar, v. d. ravnateljice.

'Sve je sama smislila i odradila'

- Doći na ideju da u pripremi jela od govedine koristi bijelu čokoladu ili dehidrirati smokvin list pa praviti rižoto, i masu toga, to može samo izuzetno nadarena osoba, a to je svakako Iva. Moram reći da kao mentor s Ivom nisam imala puno posla, nisam imala potrebu učiti je vještinama i znanjima, više sam joj bila kao tehnička podrška, jer je to ona sama osmislila i odradila - istaknula je Andreja Katarina Uremović, za koju je ravnateljica rekla da je dokazano vrsna mentorica.

Iva poput svih vrsnih kuhara kaže da ima svoje kulinarske tajne koje ne bi otkrila.

- Možda moje tajne otkrijete sami kad budete u prilici kušati ono što pripremim - dodala je uz smijeh.

A da bi se to uskoro moglo i dogoditi pokazuje i zanimanje nekih od elitnih restorana u Zagrebu koji bi mladu Ivu Radoš rado imali u svom timu. Ovaj uspjeh nije samo njezin trijumf, već i velika potvrda za Obrtničku školu Požega. Sudjelovati u svih šest disciplina i u svakoj osvojiti medalju pokazuje vrhunsku pripremljenost i sposobnost rada pod pritiskom, a to je u svijetu visoke gastronomije presudno.

Natjecanje "Biser mora" jedno je od najambicioznijih u regiji, a to znači da su Ivini radovi bili pod lupom nekih od najstrožih europskih kulinarskih sudaca.