Iva Radoš, učenica završnog razreda za zanimanje kuhar u Obrtničkoj školi u Požegi, osvojila je 3. mjesto za najchefa do 22 godine na međunarodnom natjecanju ‘Biser mora’ na Braču
Iva (17) je prava kulinarska zvijezda: Oduševila sam žiri govedinom s bijelom čokoladom
Čak 200 natjecatelja okupilo se prije dva tjedna na prestižnom Međunarodnom natjecanju "Biser mora", u Supetru na otoku Braču. Mlada učenica Obrtničke škole Požega, Iva Radoš (17), u toj žestokoj konkurenciji pokazala je izuzetne vještine.
- Za jela od ribe osvojila sam zlato, za govedinu zlato, za rižoto zlato, za tjesteninu zlato, za piletinu srebro i za desert broncu - s ponosom je medalje nabrojila i pokazala ova simpatična mlada kuharica, koju smo posjetili u njezinoj školi.
Iva je učenica trećeg, završnog razreda za zanimanje kuhar i natjecala se u juniorskoj kategoriji chefova do 22 godine. Ovu manifestaciju punih 20 godina organizira Udruga kuhara mediteranskih i europskih regija (ACMER/SKMER), s misijom okupljanja kuhara, konobara, mentora, profesora strukovnog obrazovanja i studenata na početku njihove kulinarske karijere.
Njezinu priču o natjecanju pomno su popratili Andreja Katarina Uremović, mentorica, Sanja Špehar, odnedavno v. d. ravnateljice Obrtničke škole i prof. Hrvoje Krip, koji predaje ekonomsku grupu predmeta.
'Kad počnem kuhati, trema nestaje'
Kako su nam rekli, izuzetno su ponosni na Ivu. To je uistinu impresivan niz medalja. Nevjerojatno je vidjeti takvu svestranost kod mlade kuharice, dominirati u kategorijama od ribe do tjestenine zahtijeva ne samo tehniku, već i ozbiljnu mentalnu snagu.
- Prije početka natjecanja imam tremu, ali kad počnem s pripremom jela kako sam to zamislila, onda sve prestane. Isključim okolinu i tad smo samo ja i namirnice od kojih spravljam jelo. Volim kuhati i smišljati neobične kombinacije slatkog i slanog, te volim jako baratati s noževima. Konkretno sam spajala govedinu i bijelu čokoladu, ribu, mango i ciklu, a u desertu ljubičasti kukuruz iz Perua. U biti oboje preferiram, slano i slatko, samo neka je neobično - priča nam Iva.
Kuhanje je otkrila još kao mala djevojčica, kad je pekla palačinke s bakom.
Jednom u 33 godine
- Iva nam je, mogu reći, izvanserijska učenica. Ovdje radim 33 godine i nikad nismo imali takvu učenicu. Ona je sa svojih 15 godina došla s definiranim stavom da želi biti kuharica. Drago nam je, počevši od razrednice, pa onda mentorice i drugih profesora, što smo prepoznali takvu učenicu. To je cilj naše škole, da prepoznate takvog učenika i da mu se posvetite kroz dodatnu nastavu da unaprijedi stečeno znanje - rekla je Sanja Špehar, v. d. ravnateljice.
'Sve je sama smislila i odradila'
- Doći na ideju da u pripremi jela od govedine koristi bijelu čokoladu ili dehidrirati smokvin list pa praviti rižoto, i masu toga, to može samo izuzetno nadarena osoba, a to je svakako Iva. Moram reći da kao mentor s Ivom nisam imala puno posla, nisam imala potrebu učiti je vještinama i znanjima, više sam joj bila kao tehnička podrška, jer je to ona sama osmislila i odradila - istaknula je Andreja Katarina Uremović, za koju je ravnateljica rekla da je dokazano vrsna mentorica.
Iva poput svih vrsnih kuhara kaže da ima svoje kulinarske tajne koje ne bi otkrila.
- Možda moje tajne otkrijete sami kad budete u prilici kušati ono što pripremim - dodala je uz smijeh.
A da bi se to uskoro moglo i dogoditi pokazuje i zanimanje nekih od elitnih restorana u Zagrebu koji bi mladu Ivu Radoš rado imali u svom timu. Ovaj uspjeh nije samo njezin trijumf, već i velika potvrda za Obrtničku školu Požega. Sudjelovati u svih šest disciplina i u svakoj osvojiti medalju pokazuje vrhunsku pripremljenost i sposobnost rada pod pritiskom, a to je u svijetu visoke gastronomije presudno.
Natjecanje "Biser mora" jedno je od najambicioznijih u regiji, a to znači da su Ivini radovi bili pod lupom nekih od najstrožih europskih kulinarskih sudaca.
