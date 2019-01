Ivan Đakić: Gadim se sam sebi, a i majka mi je svašta rekla!

Gadim se sam sebi, najradije bih sebe kaznio za ovo što sam učinio, rekao je Ivan Đakić (22) tijekom našeg susreta u Hotelu Divna u Pitomači.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1203368 / ]

Mladi Đakić tim se komentarom osvrnuo na svoju neprimjerenu objavu na Facebooku upućenu za pravoslavni Božić. Zbog govora mržnje bio je na razgovoru u policiji, nakon čega je djelovao prilično smireno. Ipak, tijekom našeg razgovora bio je vidno nervozan.

Promatrao je goste koji su dolazili, izlazio je da vidi kojim su automobilom došli.

- Mnoge su mi prijetnje upućene, zbog toga sam promijenio broj mobitela, prijete mi, pa sam zbog toga oprezan – rekao je Ivan.

Foto: Franjo Lepan 24sata

- Razmislio sam o svojem postupku isti tren nakon što sam stisnuo objavu na Facebooku. Javila mi se mama i svašta mi napisala u vezi s tom slikom. Meni je iskreno žao, nisam nacionalist i nije mi bila namjera potaknuti nikoga na bilo kakvu mržnju ili nasilje. Poznat sam kao veliki šaljivac i to je bila čista šala. Moj profil je privatan i mogu ga vidjeti samo moji prijatelji, oni koje prihvatim. Znam tko je poslao tu fotografiju na Forum mladih SDP-a, to će se istragom utvrditi i vjerujem da će i oni biti pozvani da daju izjavu, ali kad ja kažem kako je do objave došlo i koja je bila namjera, mislim da će se na to drukčije gledati. Ovo je isključivo rat SDP-a protiv mog oca Josipa. Ponavljam, nisam nacionalist, tako nisam odgojen, a i moja majka je druge vjere – sa žaljenjem je zaključio Đakić dodajući kako je spreman snositi sankcije.

- Ne vjerujem da će me osuditi iako su mi rekli da je kazna zatvora za to djelo tri godine. No nadam se da će mi kazna biti rad za opće dobro i novčana. Platit ću kolika god da bude – kazao je Ivan.

Što se tiče imovine kojom raspolaže, tvrdi da je ona njegova, da mu je otac Josip posudio 10.000 kuna, sve ostalo je na kredit ili je zaradio u protekle dvije godine.

- Za ovaj hotel plaćam najam, hotel je od moje firme, ali ona plaća najam ljudima koji su vlasnici objekta. Sve ovo je posljedica vizije i predanog rada. Imam dobru kuhinju, no ljudi ne dolaze sumnjajući kako sam do ovoga došao. Ipak, nakon ovoga što mi se dogodilo imam više gostiju, dolaze mi dati podršku, žao im je jer znaju da nisam problematičan tatin sinčić – kaže mladi Đakić.

Prozivaju ga i da je prijetio novinaru portala Virovitica.net Ivanu Žadi.

- Njegovi tekstovi o meni i mojoj obitelji napad su na mog oca. On je problematična osoba i zbog toga nije u poziciji da bilo koga komentira – mišljenja je Đakić. Podsjetimo, Ivan Žada je zbog prijetnji protiv Đakića podnio i kaznenu prijavu.

Tetovaža koju ima na ruci je, tvrdi, simbol iz videoigre i nema nikakve veze s fašistima, iako i on priznaje da aludira na to doba.

- Kad sam je dao tetovirati, motiv mi je isključivo bila igra SS Skull - opravdava se.

U Virovitici, kad je u pitanju slučaj Ivana Đakića, kao da je zavladao zakon šutnje.

Nitko nije htio komentirati sramnu čestitku Ivana Đakića, pravdajući se da ne poznaju obitelj Đakić, pa ni tko je saborski zastupnik Josip Đakić, pa da su iz Slatine, ili da su se doselili iz Bosne. Bilo kako bilo, dobije se dojam da vlada određeni strah, da se nitko ne želi miješati u ovaj slučaj čekajući kakav će biti ishod istrage.