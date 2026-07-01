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'Borbena moć 26'

Ivan Anušić nakon velike vojne vježbe: Hrvatska vojska sve je snažnija i bolje opremljena!

Piše HINA,
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Ivan Anušić nakon velike vojne vježbe: Hrvatska vojska sve je snažnija i bolje opremljena!
Zagreb: Sjednica Vlade Republike Hrvatske | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u srijedu da su Oružane snage RH sve snažnije, bolje opremljene i uvježbanije nakon završnog prikaza međunarodne združene vojne vježbe Borbena moć 26 u Slunju

Anušić je istaknuo da je na vojnoj vježbi prikazan puni spektar sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske - od djelovanja Hrvatske ratne mornarice u akvatoriju oko Žirja do današnjeg prikaza sposobnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Hrvatske kopnene vojske i besposadnih sustava na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja, priopćeno je iz Ministarstva obrane. Novost ovogodišnje vježbe  je prvo operativno djelovanje besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2 s laserski navođenom bombom, što je istaknuo i ministar.

"OSRH iz dana u dan postaju snažnije, bolje opremljene i uvježbanije. Tim ćemo putem nastaviti i dalje, a Vlada RH nastavit će provoditi zacrtane ciljeve razvoja i modernizacije Hrvatske vojske kako bi Oružane snage dosegnule razinu sposobnosti koja odgovara preuzetim obvezama RH u okviru NATO-a, uključujući i obveze potvrđene na summitu u Haagu", poručio je Anušić.

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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

O važnosti razvoja sposobnosti Hrvatske vojske govorio je i ministar obrane Republike Kosovo Ejup Maqedonci koji je ocijenio da vježba potvrđuje visoku razinu razvoja Oružanih snaga RH, da hrvatska ulaganja u razvoj Oružanih snaga pridonose miru, stabilnosti i sigurnosti regije te da Hrvatska i Kosovo kontinuirano jačaju obrambenu suradnju. 

Zapovjednik Gardijske oklopno-mehanizirane brigade brigadni general Željko Marinov rekao je da je cilj vojne vježbe povećanje interoperabilnosti te razvoj i potvrda sposobnosti u suradnji sa saveznicima.

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„U potpunosti smo ostvarili ciljeve koje smo zacrtali, ponajprije integraciju manevarskih snaga, zračne i topničke potpore te svih elemenata vježbe u kojoj su sudjelovale sve sastavnice Oružanih snaga RH", istaknuo je general Marinov.

Završnom prikazu vježbe na slunjskom vojnom poligonu nazočili su predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović, izaslanik predsjednika Vlade potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, ministar obrane Republike Kosovo Ejup Maqedonci, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora saborski zastupnik Stipan Šašlin, predstavnici Odbora za obranu, veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u RH Nicole McGraw i drugi.

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