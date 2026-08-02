Ivan Anušić: Protupožarna eskadrila u Francuskoj pokazala da je HV spremna pomoći

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je u nedjelju pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva što su u teškim uvjetima požara u Francuskoj pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama.

"Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zahvaljujem što su u izuzetno teškim uvjetima katastrofalnih požara još jednom pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama", rekao je Anušić u objavi na društvenoj mreži X.

Hrvatski vojni, protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota obučenih za gašenje požara, istaknuo je.

"Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan hrvatskih granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku", poručio je.

Hrvatski vojni piloti, tehničari-letači i zrakoplovni tehničari Hrvatskog ratnog zrakoplovstva završili su svoju misiju pomaganja u gašenju ogromnih požara u Francuskoj i u nedjelju se vratili u Hrvatsku.

U Francuskoj su bili angažirani od 24. srpnja do 2. kolovoza u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU.