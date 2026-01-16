Obavijesti

News

Komentari 0
'SRETAN I POČAŠĆEN'

Ivan Đikić dobio je prestižnu nagradu za biokemiju i molekularnu biologiju

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Ivan Đikić dobio je prestižnu nagradu za biokemiju i molekularnu biologiju
Rijeka: Ivan Đikić sudjelovao na znanstvenom skupu o virusu COVID-19 | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Đikić djeluje na Goetheovu sveučilištu u Frankfurtu, a aktivno surađuje i s hrvatskom znanstvenom zajednicom posebno članovima Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju...

Admiral

Ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić dobitnik je Medalje Theodor Bücher, jednog od najvažnijih priznanja u području biokemije i molekularne biologije koje dodjeljuje Federacija europskih biokemijskih društava (FEBS).

Nagrada mu je dodijeljena za iznimne doprinose istraživanju ubikvitinskog i autofagijskog sustav ključnih procesa koji održavaju staničnu ravnotežu i imaju presudnu ulogu u zdravlju i bolestima poput raka i neurodegenerativnih poremećaja.

SVE IDE PO PLANU Grad Zagreb objavio detalje: Evo kad će biti gotov stadion u Kranjčevićevoj i što će sve imati
Grad Zagreb objavio detalje: Evo kad će biti gotov stadion u Kranjčevićevoj i što će sve imati

„Izuzetno sam sretan i počašćen ovom nagradom. Posebno mi znači što dolazi od šire FEBS zajednice“, istaknuo je tim povodom u priopćenju Đikić, dodavši kako nagradu doživljava i kao priznanje radu cijelog svog istraživačkog tima.

U sklopu nagrade, Đikić će održati plenarno predavanje na 50. FEBS kongresu u Maastrichtu u srpnju pod naslovom „Čuvari stanične homeostaze: os ubikvitin–autofagija“.

Đikić djeluje na Goetheovu sveučilištu u Frankfurtu, a aktivno surađuje i s hrvatskom znanstvenom zajednicom posebno članovima Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam
Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!
NOVI VELIKI OBRAT

Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!

Dok će Zagreb i Osijek zahvatiti jaki minusi, Gospić će se naći u samom središtu hladnoće, a Split i Rijeka zadržat će blaže temperature, uz čestu buru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026