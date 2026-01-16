Grad Zagreb objavio detalje: Evo kad će biti gotov stadion u Kranjčevićevoj i što će sve imati

Grad Zagreb iznio je nove informacije o napretku izgradnje stadiona u Kranjčevićevoj ulici, projekta koji ima ključnu ulogu u obnovi zagrebačke sportske infrastrukture i koji bi trebao postati privremeni dom Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije. Radovi, koji su započeli u travnju prošle godine, odvijaju se prema planu i ulaze u vidljivu fazu izgradnje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Napreduju radovi na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

Na gradilištu su već dovršene temeljna i montažna armiranobetonska konstrukcija sjeverne tribine, dok izvođač radova, tvrtka Strabag, trenutačno montira zapadnu i istočnu tribinu. Istodobno se izvode armiranobetonski radovi na zapadnoj tribini, uređuju se prostori ispod sjeverne i istočne tribine te se grade interne prometnice unutar kompleksa. Cijeli projekt vrijedan je 44 milijuna eura, a Grad očekuje da će stadion biti dovršen potkraj 2026. godine.

Nova Kranjčevićeva donijet će Zagrebu moderan stadion kapaciteta 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta. Teren dimenzija 105 × 68 metara ispunjavat će stroge kriterije Uefa 4. kategorije, čime će se omogućiti odigravanje utakmica Lige prvaka i drugih europskih natjecanja. Stadion će imati grijani hibridni travnjak, suvremene svlačionice, press-prostore, VIP lože te će u cijelosti biti prilagođen osobama s invaliditetom.

Posebnu pažnju Grad posvećuje održivosti. U sklopu kompleksa postavit će solarnu elektranu, sustav za prikupljanje kišnice i modernu LED rasvjetu. Projekt uključuje i širu urbanističku obnovu prostora: uz stadion će urediti novi gradski trg površine 6.300 četvornih metara, zasaditi oko 150 stabala te izgraditi parkiralište s više od 400 parkirnih mjesta, koje će građanima biti dostupno izvan dana utakmica.

Najvažnija uloga stadiona u Kranjčevićevoj ipak je strateška. Nakon njegova dovršetka Dinamo i Lokomotiva preselit će se na novu lokaciju, čime će se stvoriti preduvjeti za rušenje starog stadiona i početak izgradnje novog Maksimira. Grad Zagreb taj projekt provodi u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, a završetak novog maksimirskog stadiona planira se do 2030. godine.

