Obavijesti

Sport

Komentari 3
SVE IDE PO PLANU

Grad Zagreb objavio detalje: Evo kad će biti gotov stadion u Kranjčevićevoj i što će sve imati

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 4 min
Grad Zagreb objavio detalje: Evo kad će biti gotov stadion u Kranjčevićevoj i što će sve imati
Zagreb: Napreduju radovi na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Nova Kranjčevićeva donijet će Zagrebu moderan stadion kapaciteta 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta

Admiral

Grad Zagreb iznio je nove informacije o napretku izgradnje stadiona u Kranjčevićevoj ulici, projekta koji ima ključnu ulogu u obnovi zagrebačke sportske infrastrukture i koji bi trebao postati privremeni dom Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije. Radovi, koji su započeli u travnju prošle godine, odvijaju se prema planu i ulaze u vidljivu fazu izgradnje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Napreduju radovi na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj 00:54
Napreduju radovi na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

Na gradilištu su već dovršene temeljna i montažna armiranobetonska konstrukcija sjeverne tribine, dok izvođač radova, tvrtka Strabag, trenutačno montira zapadnu i istočnu tribinu. Istodobno se izvode armiranobetonski radovi na zapadnoj tribini, uređuju se prostori ispod sjeverne i istočne tribine te se grade interne prometnice unutar kompleksa. Cijeli projekt vrijedan je 44 milijuna eura, a Grad očekuje da će stadion biti dovršen potkraj 2026. godine.

Nova Kranjčevićeva donijet će Zagrebu moderan stadion kapaciteta 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta. Teren dimenzija 105 × 68 metara ispunjavat će stroge kriterije Uefa 4. kategorije, čime će se omogućiti odigravanje utakmica Lige prvaka i drugih europskih natjecanja. Stadion će imati grijani hibridni travnjak, suvremene svlačionice, press-prostore, VIP lože te će u cijelosti biti prilagođen osobama s invaliditetom.

Stadion iz zraka: Pogledajte kako napreduju radovi u Kranjčevićevoj
49
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Posebnu pažnju Grad posvećuje održivosti. U sklopu kompleksa postavit će solarnu elektranu, sustav za prikupljanje kišnice i modernu LED rasvjetu. Projekt uključuje i širu urbanističku obnovu prostora: uz stadion će urediti novi gradski trg površine 6.300 četvornih metara, zasaditi oko 150 stabala te izgraditi parkiralište s više od 400 parkirnih mjesta, koje će građanima biti dostupno izvan dana utakmica.

SVE NA JEDNOM MJESTU Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

Najvažnija uloga stadiona u Kranjčevićevoj ipak je strateška. Nakon njegova dovršetka Dinamo i Lokomotiva preselit će se na novu lokaciju, čime će se stvoriti preduvjeti za rušenje starog stadiona i početak izgradnje novog Maksimira. Grad Zagreb taj projekt provodi u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, a završetak novog maksimirskog stadiona planira se do 2030. godine.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi Slovenca koji je zabio Dinamu?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi Slovenca koji je zabio Dinamu?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu
PORAZ NA MAKSIMIRU

Dinamo - Hartberg 1-2: Plavi izgubili iza zatvorenih vrata. Nije bilo koncentracije u napadu

Dinamo je izgledao blijedo i nije pokazao puno toga u utakmici. Plavi su bili bolji u prvih 60 minuta, ali nije bilo koncentracije u završnici. Gosti su zabili svoje šanse te idu s pobjedom kući.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026