Ivan Malenica najavio oštrije kazne za nasilje nad ljudima i životinjama: Treba ih odstraniti!

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica najavio je u petak pooštravanje kazni za nasilje u obitelji, spolno uznemiravanje i zlostavljanje životinja, poručivši kako Vlada želi "nasilnike odstraniti iz društva".

U povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Malenica je u izjavi novinarima istaknuo kako će se pooštriti kazne za počinitelje nasilja kroz Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji.

"Po prvi put propisujemo tzv. femicid kao posebno kazneno djelo za koje je propisana najstroža kazna", kazao je Malenica tijekom sudjelovanja na Međunarodnoj konferenciji Hrvatsko-francuski upravni dani.

Također, spolno uznemiravanje više neće biti tretirano kao prekršajno djelo već kazneno djelo s pooštrenim kaznama. "Idemo za tim da nasilnike treba odstraniti iz društva", poručio je Malenica.

U okviru izmjene Kaznenog zakona revidiraju se i odredbe koje se odnose na zlostavljanje životinja.

Uvodi se novo kaznene djelo - napuštanje životinje, za koje se propisuje kazna do jedne godine zatvora, istaknuo je Malenica.

Komentirao je i slučaj Ivora Ivaniševića, osuđenog za zlostavljanje pasa, koji je zbog neažurnosti belgijskog suda zastarom izbjegao kaznu.

Neće biti sankcionirani novinari

"Radi se o postupku koji se vodio između pravosudnih tijela Hrvatske i Belgije, pri čemu je postojao europski uhidbeni nalog. Sud u Zagrebu je komunicirao sa sudom u Belgiji koji, nažalost, nije postupio po nalogu. Kontaktirao sam prošli tjedan belgijskog ministra pravosuđa i upozorio da prijeti opasnost od zastare", rekao je Malenica.

Ministar je također odbacio sumnje da će propisivanje "kaznenog djela neovlaštenog odavanja sadržaja dokazne ili izvidne radnje iz faze postupka, koja je proglašena nejavnom", biti upereno protiv novinara.

"To nipošto ne znači da će biti sankcionirani novinari, to se isključivo odnosi na sudionike u postupku", tvrdi Malenica. Ističe kako se kroz to kazneno djelo štiti pravo žrtve na privatnost, ali i presumpcija nevinosti.

Nova zakonska odredba neće sprječavati novinare da izvješćuju o kaznenom postupku jer će pravosudni dužnosnici obavještavati javnost i novinare o tijeku postupka.

Na upit o tome da se nitko nije prijavio na natječaj za ravnatelja Uskoka, Malenica je odgovorio kako to "nije najsretnije rješenje", no to je problem Državnog odvjetništva koje je raspisalo natječaj.