Miletić: Ako izlaznost na izbore bude visoka, HDZ-u neće pomoći nikakav izborni inženjering...

HDZ i oporba se, nakon cjelodnevne, polemične rasprave u Saboru o konačnom prijedlogu zakona o izbornim jedinicama za izbor saborskih zastupnika, nisu uspjeli približiti u stavovima. HDZ tvrdi da je zakon najbolji mogući, međutim oporba ističe da se sa zakonom ne slaže nitko osim HDZ-a.

O toj su temi u Otvorenom govorili Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, Marin Miletić, potpredsjednik Kluba zastupnika Mosta, Mišel Jakšić, predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe (SDP) i Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a.

Tko je radio izmjene zakona?

Malenica je na početku rekao kako su izmjene zakona radile stručne službe unutar ministarstva kojima je rukovodio državni tajnik gospodin Rukavina, gospodin Orešković i ravnateljica uprave gđa Markić.

- To su ljudi koji godinama rade u ministarstvu pravosuđa i uprave, stručni su u pogledu političkog sustava i pripremili su minimalne korekcije, rekao je ministar.

Prosječna veličina izbornih jedinica je, kaže, oko 364.000.

- Do sada je 10. izborna jedinica imala oko 400.000 birača i taj višak smo prelijevali iz 10. u 9. izbornu jedinicu, iz 9. u 7. izbornu jedinicu, tako da dođe do toga da svaka izborna jedinica ima približan broj birača, odnosno da su odstupanja do 5 posto- rekao je Malenica.

'Hitno napraviti registar birača'

Miletić tvrdi da ako izlaznost na izbore bude visoka, HDZ-u neće pomoći nikakav izborni inženjering da ostane na vlasti.

- Sustav kakav je HDZ izgradio, kada pričamo o izborima za Hrvatski sabor je da imate vlast koja je dobila 240.000 manje glasova od oporbe. Imamo milijun 670 tisuća građana koji nisu izašli na izbore. Ako bude visoka izlaznost nikakav izborni inženjering neće pomoći HDZ-u da ostane na vlasti. Ovo su njihovi zadnji 'skosi' da pokušaju sačuvati fotelju, rekao je Miletić.

Dodao je i kako su svi ustavnopravni stručnjaci, pa čak i oni bliski HDZ-u, rekli da ovaj prijedlog nije dobar.

- Smatramo da je potrebno pothitno napraviti registar birača. Nedopustivo je da imate 500.000 listića koji lete u zraku, pa ako je potrebno usmjere se na ovu ili onu stranu.

Ministar Malenica mu je odgovorio da nema pola milijuna glasačkih listića više.

- Imamo registar birača, izvadak iz registra birača, građani biračko pravo ostvaruju temeljem registra birača. Svaka politička opcija može angažirati promatrače, članove biračkih odbora. Postupak je transparentan- naglasio je.

Ovaj model, prema nekim analizama, najviše pogoduje SDP-u, istaknuo je Malenica te dodao da su ispunili sve što je Ustavni sud tražio od njih.

- Glavna teza Andreja Plenkovića je - eurozona, Schengen, OECD, rejting agencija, mi smo čudesno uspješni. To jesu vanjskopolitički uspjesi i vjerujem da će donijeti dobro Hrvatskoj i društvu, ali onda zaboravi odgovoriti na pitanje gule li strani trgovački lanci u tim zemljama građane kao što gule nas, jesu li telekomi isti kao i kod nas, bi li u nekoj zemlje Gordan Grlić Radman nakon svega i dalje sjedio u vladi ili Banožić, rekao je Mišel Jakšić.

- Ali ono što izbjegava odgovoriti je da li je u zemljama koje su razvijenije od Hrvatske moguće da tri, šest ili devet mjeseci prije izbora završavamo kakav će biti model, da su apsolutno isključena oporba i stručna javnost. Ima li toga u razvijenim zemljama EU-a?

Izbori na proljeće?

Hrebak smatra da će izbori biti u proljeće jer, kako je rekao, to svima najviše odgovara.

- Prije četiri godine kada smo išli na izbore, koliko je od oporbe bilo kritika da su to plaža izbori, tjerat ćete građane s plaže da idu na izbore. Tako da to ne pada nikome na pamet. U devetom mjesecu da idemo na izbore, opet bi nam kolege iz oporbe rekle, a držite se grčevito za vlast, želite biti u vlasti. Tako da je meni najelegantnije da se napravi to početkom proljeća, tamo negdje dok je onaj rok da ne ulazimo u europske izbore.

Osvrnuo se i na elektroničko glasanje.

- U nekom trenutku to će doći u Hrvatsku. Vidjeli smo u vrijeme korone koliko možemo digitalno živjeti. Nema poštenijeg sustava od toga.