Ivan Malenica: 'Vladajuća većina razgovarala o proceduri izbora državnog odvjetnika'

Ministar pravosuđa Ivan Malenica rekao je u utorak da na sastanku vladajuće većine nisu raspravljali o kandidatima za glavnog državnog odvjetnika, nego o proceduri izbora, te potvrdio da je Vlada zaprimila odluku Državnoodvjetničkog vijeća o ispunjavanju uvjeta za četvoricu kandidata.

Vlada će to dostaviti Hrvatskom saboru, Odbor za pravosuđe će dati mišljenje i nakon toga će Vlada predložiti svog kandidata, izvijestio je ministar pravosuđa i uprave Malenica u utorak na konferenciji za novinare nakon sastanka, no nije mogao precizirati kada bi to moglo biti.

Malenica je odgovorio novinarima kako ne vidi razloga zašto programi kandidata za glavnog državnog odvjetnika ne bi mogli biti već objavljeni, te dodao kako bi ih mogao objaviti saborski Odbor za pravosuđe.

Na sastanku vladajuće većine, kazao je Malenica nisu se spominjala imena kandidata pa tako ni Ivana Turudića. Smatra kako bi bilo neozbiljno govoriti o kandidatima prije no što povjerenstvo predloži kandidata kojeg će Vlada predložiti Hrvatskom saboru.

U tom povjerenstvu trebali bi uz resornog ministra biti potpredsjednici Vlade Davor Božinović i Anja Šimpraga te ministar financija Marko Primorac, odgovorio je Malenica.

Upitan za izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića oko izbora glavnog državnog odvjetnika, Malenica je rekao da je izbor propisan zakonom provodi se transparentno, te da predsjednik Republike želi dati svoj obol politizaciji svega.

Kad je riječ o prijetnji sudaca novim "bijelim" štrajkom, Malenica je rekao da je u stalnoj komunikaciji s Udrugom hrvatskih sudaca te podsjetio da su lani znatno povećane plaće sucima i drugim pravosudnim dužnosnicima, odnosno koeficijenti i osnovica, prosječno za oko 580 eura neto, te su razgovarali o platnim razredima i materijalnim pravima.

U međuvremenu su štrajkali službenici u pravosudnim tijelima pa su, kazao je ubrzali reformu sustava plaća.

Sada smo u završnoj fazi reforme, pripremamo uredbe koje bi trebale stupiti na snagu 1. ožujka i u idućih nekoliko tjedana bismo ju trebali završiti, što otvara prostor nakon što riješimo oko 250.000 službenika da nastavimo razgovarati sa sucima i pravosudnim djelatnicima oko cjelovitog uređenja njihovih plaća, najavio je ministar.

Nije želio prejudicirati daljnji razvoj događaja vezano uz najavljeni štrajk.

Vezano uz povrat naplaćenih sudskih troškova osuđenima za ratne zločine, Malenica je rekao kako se radi o osobama koje su mahom izdržale kaznu i nalaze se u teškoj socioekonomskoj situaciji.

Odluka ne znači automatski otpis svima, nego će se kroz povjerenstvo i kriterije odlučivati o svakom pojedinom slučaju, rekao je ministar, odbacivši tvrdnje da država staje iza ratnih zločinaca.