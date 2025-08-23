Ivan Penava: 'Jesu li u Jazovki ubijeni zato što su više voljele Hrvatsku no Jugoslaviju?'

Predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava, upitao je u subotu na komemoraciji ukopa 814 hrvatskih žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice u jami Jazovka - jesu li žrtve ubijene zato što su više voljele Hrvatsku nego Jugoslaviju.

Godine 2020. u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja iz masovne grobnice u jami Jazovke kod naselja Sošice na Žumberku ekshumirani su ostatci 814 žrtava, koje su ubili partizani nakon zauzimanja Krašića u siječnju 1943. te vojnici jugoslavenske vojske u svibnju i lipnju 1945. godine. Danas je kod Jazovke organiziran posljednji ispraćaj posmrtnih ostataka 814 žrtava, te procesija od jame do grobnice i novoizgrađenog Spomen-obilježja za te žrtve. Na komemorativnom programu, u organizaciji Mistarstva hrvatskih branitelja bili su, uz predstavnike crkve, potomaka žrtava i udruga, potpredsjednik Vlade ministar Tomo Medved, predsjednik Povjerenstva Penava i drugi, a svetu misu zadušnicu služio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

"Uz jasnu osudu nacizma i fašizma koju smo sva ova desetljeća nedvosmisleno iskazivali, danas je upravo ovdje mjesto i vrijeme da se pitamo na tragu osude komunističkog režima jesu li žrtve ubijene zato što su više voljele Boga nego partiju i zato što su više voljele Hrvatsku nego Jugoslaviju", izjavio je potpredsjednik Sabora i predsjednik Povjerenstva Penava.

Naglasio je kako uz izniman trud velikog broja pojedinaca, doista treba pohvaliti sve ono što je učinjeno u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, zahvaljujući čijem radu je izgrađen dostojanstven spomenik.

"Spomenik šalje poruku mira, šalje jednu poruku da je komunizam veliko zlo koje se dogodilo, uopće ne tražeći i ne važući njegovu težinu spram drugih totalitarnih režima, nacizma i fašizma. To nam uopće nije tema, tema nam je da konačno živimo u slobodnoj Hrvatskoj, da konačno u toj slobodnoj Hrvatskoj, našoj Hrvatskoj, možemo odati počast za svaku nevinu žrtvu; odati joj počast koju zaslužuje i u konačnici vrlo jasno i otvoreno prokazati krivce", izjavio je Penava.

Dodao je da su krivci partizani, komunistički režim i jugoslavenska armija. Rekao je i da je danas prvi puta na Jazovki i da sam pogled na jamu ispunjava jezom. "Da nekom padne na pamet bilo koga dovesti i likvidirati, baciti u tu vertikalu od 40 metara kroz tako uzak procjep navodi na pitanje kako je uopće moguće da tu 814 ljudi bude bačeno. Preplavljuje me osjećaj tuge i nepravde. Ali i osjećaj da su konačno kroz protok svih ovih desetljeća i godina dobili onaj minimum dostojanstva i pravde", kazao je Penava.

Dodao je da uz osjećaj gorčine koji ostaje, jedino što se moglo napraviti za stradale je da ih se dostojanstveno pokopa i otvoreno kaže tko su krivci za njihovu smrt.

Na pitanje novinara hoće li Povjerenstvo za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, na čijem je čelu, imati još puno poslao rekao je kako je to ogroman posao koji teško da će završiti s njegovim mandatom.

"Taj posao će nažalost - i zbog proteka vremena i zbog komunističkog sustava kojeg smo imali desetljećima, a koji je zatirao svaki spomen, sve ljude i svjedoke koji su se usudili doći i obilježiti ili spomenuti ili napisati knjigu ili snimiti dokumentarac što je bilo nemoguće - apsolutno biti Sizifov posao; ne samo iz tog kuta nego i zato što mnoga od tih stratišta nisu na tlu Republike Hrvatske pa će biti potrebna međunarodna suradnja", kazao je Penava.

Rekao je i da u prilog ide današnja tehnologija, forenzika koja je jako napredovala i umjetna inteligencija koje će pomoći kod identifikacije.