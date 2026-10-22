Ivan Penava zbog Torcide ide do kraja: 'Insistirat ću na smjeni državnog tajnika Bilandžića'

Ivan Penava ne odustaje od zahtjeva za smjenom državnog tajnika MUP-a Tomislava Bilandžića, koji je javno stao u obranu policije nakon objave fotografija osumnjičenih pripadnika Torcide. U razgovoru za RTL Danas poručio je da Domovinski pokret sam odlučuje o svojim kadrovima te da od svojih članova očekuje političku lojalnost. Penava je odbacio tvrdnje da se radi o kažnjavanju drukčijeg mišljenja, no istaknuo je da članovi stranke moraju biti jedinstveni kada javno nastupaju u ime DP-a.

- Ako izlazimo kao DP, stranka koja je sama nasuprot velike većine političkih stranaka i gotovo u cijelosti medija, onda tražimo da su nam članovi kompaktni, da su čvrsti i da ne osciliraju i ne podilaze zbog svojih profesionalnih karijera – rekao je Penava.

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Na pitanje što konkretno zamjera državnom tajniku koji je podržao policiju, Penava je odgovorio da je kadroviranje u rukama stranke.

- Tko odlučuje o kvoti DP-a nego DP? – poručio je, dodajući da bi bilo politički neprimjereno dopustiti drugim strankama da odlučuju o kadrovima Domovinskog pokreta.

Potvrdio je i da će inzistirati na smjeni, iako o tome još nije razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem. Na pitanje je li zahtjev dogovoren s premijerom, odgovorio je: „Ne, ne.”

Penava optužuje policiju za pogrešku

Govoreći o objavi fotografija osoba koje policija traži zbog događaja povezanih s Torcidom, Penava je ustvrdio da je policija pogriješila i odstupila od ustaljene prakse. Smatra da se nad navijačima provodi „hajka”, dok se u drugim slučajevima, kako tvrdi, ne postupa na isti način.

Na pitanje jesu li oni koji su slavili nacistički režim u Splitu trebali završiti u istražnom zatvoru, rekao je da su se on i DP ogradili od nacističkog, komunističkog i drugih totalitarnih režima.

Penava je kritizirao i medije koji su prenijeli policijske objave te promijenio stav o objavljivanju fotografija novinara koji su izvještavali o slučaju.

- Nakon što su učinili hajku, više ne osuđujem – rekao je na pitanje osuđuje li objavu fotografija novinara.

'Ne radim to zbog rejtinga'

Penava je odbacio tvrdnju da sukob s policijom i zahtjev za smjenom državnog tajnika koristi za podizanje vlastitog rejtinga.

- Ja ovo radim iz vlastitog uvjerenja – poručio je.

Osvrnuo se i na pitanje opstanka vladajuće koalicije. Rekao je da DP neće dopustiti povratak SDSS-a u vlast niti dolazak stranke Možemo na vlast, objašnjavajući da su to političke granice njegove stranke.

Na pitanje zašto ne napusti koaliciju ako se ne slaže s postupanjem MUP-a, odgovorio je da će „pravo i pravdu braniti do kraja”.

Pitanje o tvrtki Marka Žaje

U razgovoru se otvorila i tema Marka Žaje, člana DP-a i suvlasnika zaštitarske tvrtke u kojoj radi vođa Torcide koji se predao policiji.

Penava je rekao da mu je apsurdno što se, kako smatra, pozornost s događaja na Poljudu preusmjerava na Žajinu tvrtku. Naveo je da ta tvrtka nije osiguravala sjevernu tribinu na kojoj je došlo do incidenta s pirotehnikom.

Slučaj je dodatno zaoštrio odnose unutar vladajuće koalicije, a konačnu odluku o sudbini državnog tajnika tek treba donijeti nadležna stranačka i državna tijela.