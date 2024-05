Ivan postao tetraplegičar nakon pada s bicikla: 'Samo želim da se on oporavi, srce mi se slama'

Riječanin Ivan Ferderber (37) bio je omiljeno lice grada. Osim što je bio poznat po predivnom glasu kojim je uveseljavao prolaznike na glavnoj žili kucavici grada, riječkom Korzu, živio je život punim plućima. Putovao je, aktivno se bavio vaterpolom sve dok ga nesreća s električnim biciklom u srpnju 2022. nije prikovala za krevet. Nekad energičan, optimističan i sretan mladić danas se bori s teškom dijagnozom tetraplegije. Nepokretan je, hrani se preko sonde i ne govori. Ta kobna vožnja biciklom i Ivanova dijagnoza promijenile su život iz korijena, ne samo njemu nego i cijeloj njegovoj obitelji.

Kako su nam ispričali, te srpanjske večeri Ivan pri povratku kući, oko 22 sata, zbog manjka ulične rasvjete nije na vrijeme uočio ležećeg policajca na cesti. Pao je sa svojeg električnog bicikla i s teškim ozljedama ostao nepomično ležati do dolaska vozila Hitne pomoći. Prevezli su ga u KBC Rijeka, gdje su mu liječnici ustanovili puknuće lubanje i tešku ozljedu kralježnice, zbog čega su ga hitno operirali.

- Letio je nekoliko metara, pao je na glavu, pukla mu je lubanja i ostao je ležati nepomičan u fetus položaju. U biti, on je tog trena i umro - kaže sestra Lea te ističe da su ga liječnici vratili u život.

Foto: Privatni Album

Ali Ivanove ozljede bile su teške i ozbiljne, a prognoze crne. Ako preživi, Ivan će biti biljka, kazali su obitelji tad liječnici.

No Ivan ih je prevario. Iako ne može hodati niti govoriti, a kamoli više pjevati, mladi Riječanin s obitelji ipak uspijeva komunicirati na svoj način. Tu je, koliko toliko je pri svijesti. Reagira, odgovara.

Zbog teških ozljeda mozga i kralježnice svaki dan postao je izazov.

- Teško nam je svima i snalazimo se kako znamo. Ivanu je najteže i teško mu je prihvatiti da više ne može živjeti punim plućima i raditi sve što ga je uveseljavalo. Često zna potonuti u stanja depresije, anksioznosti i potištenosti, što je razumljivo. Možete samo zamisliti kako je to biti prikovan za krevet i invalidska kolica i dvije godine se hraniti na PEG sondu direktno spojenu u trbuh.

U par navrata je rekao da ne želi više ovako živjeti, ali mi se nadamo boljem. Jer uz potrebnu terapiju i tretmane vidimo pomake. Samo nakon nekoliko tjedana terapije u Krapinskim toplicama Ivan je ustao na 20 sekundi, što je značajan uspjeh. No HZZ pokriva terapije samo nekoliko tjedana u godini, a to nije dovoljno za ovakve pacijente. Njegova depresija uglavnom nastupa kad je doma, bez terapije, i kad se povlači u sebe. Kad je na terapijama i radi, uvijek živne. Ja ga razumijem, ali mu kažem da život nije fer, ali je život i moramo ići dalje, boriti i nadati se, a nade ima - objašnjava sestra Lea, koja brine o bratu s ocem, s kojim Ivan trenutno živi u jednosobnom stanu.

Njegovo teško stanje zahtijeva stalnu brigu, a on sam, ali i njegovi bližnji, bez odgovarajuće su podrške. Ivan je pri svijesti, reagira, može pomicati ruke, ali adekvatnu rehabilitaciju koja bi mu pomogla u oporavku i napretku u Hrvatskoj ne može ostvariti.

I upravo to u očaj baca njegove najbliže. Kažu - propada nam pred očima, a znamo da tako ne mora biti.

Naime, nakon hospitalizacije iz KBC-a Rijeka Ivan je upućen na rehabilitaciju, koja je trajala godinu dana te je u listopadu prošle godine otpušten i o njemu se sad, uz pomoć sestre, koja redovito dolazi pomoći, sam brine otac Leonardo.

Prema zaključcima liječnika, pomak je ostvaren, napredak se vidi te je prekidom rehabilitacije Ivan, u najosjetljivijem trenutku, prepušten ocu na kućnu njegu, bez podrške medicinskog osoblja.

Glazbenici podržali humanitarni koncert

Na državnu rehabilitaciju ima pravo samo tri tjedna godišnje, a ona mu je nedostupna zbog duge liste čekanja.

Suočena s nemogućnošću liječenja u javnom zdravstvu i teškim financijskim teretom, njegova obitelj okreće se zajednici za pomoć u dugotrajnom i skupom liječenju.

- Ovim putem želim se obratiti medicinskim stručnjacima da nam se jave ako imaju kakva saznanja o sveobuhvatnoj rehabilitaciji potrebnoj za Ivanovu dijagnozu jer bez terapija neće nikad biti pomaka nabolje. Ivan ima traheostomu te mu je potrebna rehabilitacija za govor i hranjenje - kazala je Ivanova sestra Lea Ferderber uoči humanitarnoga koncerta koji su nedavno podržali riječki glazbenici Neno Belan & Fiumens, Grad, Supercover Band, River Breeze, Lei, Mystic Rose Ensemble, DJ Mezzo i mnogi sugrađani s ciljem prikupljanja sredstva za Ivanovu neurorehabilitaciju, nabavu posebnog aparata za komunikaciju i prilagođeno prijevozno sredstvo kako bi mogao nastaviti s terapijama.

No prikupljeni novac nije dovoljan i za najbolju opciju za Ivanovo liječenje, a to je centar za paraplegičare i tetraplegičare u Švicarskoj, specijaliziran samo za ovakve pacijente. Naime, tamo dan košta 1300-1600 eura, a Ivanu bi trebalo najmanje šest mjeseci boravka. Obitelj, nažalost, nema financijskih sredstava da mu to priušti te im je potrebna pomoć.

- Neizmjerno smo zahvalni svima koji su nam do sada pomogli, građanima, Gradu, Centru za socijalnu skrb, glazbenicima i organizatorima koncerta, sponzorima, volonterima. Riječi nisu dovoljne da izrazim svoju zahvalnost. Svi mi vodimo svoje bitke i vjerujem da javnost zna na koje sve prepreke nailazi obitelj koja je prepuštena sama sebi. Pretvaramo se u polumedicinare koji žustro tijekom noći prikupljaju podatke i uče, mole i primorani su sami svladavati prepreke, koje se zahvaljujući dobrim ljudima na pravim mjestima ipak mogu lagano prijeći - kaže zahvalna Ivanova sestra, koja čak i u ovim najtežim trenucima ne gubi vjeru da će njen brat jednog dana ponovno moći sam hodati.

Ovakva nesreća, nažalost, može se dogoditi svakome, a Hrvatska je već nekoliko puta dokazala da će rado pomoći svima koji su u potrebi, pa svi koji žele i mogu pomoći, makar jednim eurom, mogu to učiniti donacijom na:

IBAN: HR9024020063100222392

Opis plaćanja DONACIJA ZA IVANA