Ivan Turudić: 'Bit ću samostalan i neovisan. Milanović se hrani tuđim emocijama, želi strah...'

Kandidat za prvog čovjeka DORH-a Ivan Turudić za HRT govorio je o svojim prvim potezima. Tvrdi da mu je motiv za javljanje na tu funkciju bio javni interes. Ako bude izabran rekao je da će biti samostalan i neovisan te da je poznat po tome.

- Motiv mi je bio javni interes, za neko opće dobro, ma kako to zvučalo patetično u ovim neviteškim vremenima - kazao je te dodao da je sudac već 33 godine i da se samostalno odlučio javiti na javni poziv za funkciju glavnog državnog odvjetnika. Nitko mu, kaže, nije rekao da se javi, već se htio okušati u tom poslu.

Na tvrdnje oporbe da je HDZ-ov čovjek, rekao je da ne bi baš s njima polemizirao.

- Oni tako smatraju. Kad bih rekao najveću istinu na svijetu, oni je ne bi prihvatili, rekao je i dodao kako se s nekim od tih ljudi ne može diskutirati te da njih vodi mržnja, odijum.

- Oni imaju ormariće u koje spremaju ljude, mene su spremili jedan ormarić. Ja se protiv toga niti ne želim boriti. Ako postanem glavni državni odvjetnik, bit ću samostalan i neovisan, kao što sam bio i u svom sudačkom vijeku. Poznat sam po tome. Niz odvjetnika je istupalo u javnosti, nitko nije osporio moju samostalnost i moju stručnost -rekao je.

'Određen sam HDZ-om i to je jednostavno točno. S Milanovićem nemam namjeru progovoriti'

Odgovorio je i na pitanje kako tumači da se njegov izbor kao kandidata za glavnog državnog odvjetnika politizira.

- Dakle, ja sam rekao da sam određen HDZ-om. To je jednostavno točno. 1991. godine HDZ je imao 90% zastupnika u Hrvatskom saboru. Oni su birali suce i postao sam sudac Općinskog suda u Virovitici. 1998. godine HDZ je bio na vlasti, postao sam pomoćnik ministra. U Virovitici je HDZ bila ta stranka, ta snaga koja je organizirala obranu, koja je zapravo sudjelovala u oslobađanju Hrvatske i stvaranju samostalne Hrvatske. Ja sam bio dragovoljac Domovinskog rata od 1990. do 1992. godine. Dakle, to su stvari na koje sam rekao kad sam se izjašnjavao da sam određen HDZ-om. Ako pogledate odluke koje sam donosio, one nisu nikada bile motivirane niti političkim, niti nacionalnim, niti rasnim, niti vjerskim razlozima, nego pravom. To je lako provjerljivo - rekao je Turudić.

Govoreći o tome gdje je "korijen sukoba" s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, Turudić je kazao da to seže u 2014. godinu kada je bio predsjednik Vijeća Županijskog suda u Zagrebu, koje je odobrilo predaju Josipa Perkovića na temelju međunarodnog uhidbenog naloga Njemačkoj, radi ubojstva hrvatskog emigranta Đurekovića.

- Ja s Milanovićem u životu nisam progovorio niti riječi, niti imam namjeru. To je čovjek koji se hrani tuđim emocijama. On želi izazivati strah i emocije i onda je zadovoljan. Ako to ne uspije, onda neće biti zadovoljan - izjavio je Turudić.