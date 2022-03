Ivana iz Ukrajine: U Zagrebu sam dobila posao i upisala kćer u školu. Sretni smo što smo tu

Rat u Ukrajini počeo je u četvrtak, a sestra, kćer i ja smo dva dana nakon toga odlučile pobjeći u Mađarsku kako bi bile na sigurnom. Tamo smo provele pet dana, iznajmile smo apartman, koji smo plaćale i pokušavale smisliti što dalje. Sestri se tad javio prijatelj koji radi u IT firmi u Zagrebu. Tamo se zaposlio još prije rata i rekao joj je da ima posla za nju. Uz to je rekao i da možemo dobiti besplatan smještaj i hranu u Zagrebu. To nam je puno značilo jer smo ostajale bez novaca. Bilo nam je važno da bar jedna počne odmah raditi, rekla nam je na početku razgovora Ukrajinka Ivana Davydok (39) koja je s 15-godišnjom kćeri i sestrom u Hrvatskoj potražila spas od ratnih razaranja u njenoj zemlji.