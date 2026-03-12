Ukrajina daje podatke s bojišta saveznicima: AI će učiti iz rata

Ukrajina saveznicima otvara pristup svojim podacima s bojišta kako bi trenirali softver umjetne inteligencije, rekao je ministar obrane u četvrtak, dok Kijev pokušava iskoristiti iskustvo prikupljeno tijekom četverogodišnjeg rata s Rusijom. Potez dolazi kako vojske diljem svijeta počinju koristiti automatizirane sustave koji mogu navoditi dronove do njihovih meta bez pilota, ili brzo analizirati veliku količinu podataka. Strani saveznici i kompanije zatražili su pristup ukrajinskim podacima, jer su oni ključni za treniranje modela koji bi prepoznavali sheme, oblike i ponašanja ljudi i strojeva na bojnom polju. Ministar obrane Mihajlo Fedorov rekao je da je platforma uspostavljena da sigurno obučava modele umjetne inteligencije, a da ne otkriva osjetljive podatke, što omogućuje neprestano ažuriranje skupova podataka i velike količine fotografija i video snimaka.

"Danas, Ukrajina ima jedinstven skup podataka s bojišta koji je neusporediv s bilo čime u svijetu", napisao je na Telegramu.

"To uključuje milijune slika s podacima prikupljenih tijekom desetaka tisuća borbenih letova."

Fedorov, tehnološki potkovan saveznik predsjednika Zelenskog, rekao je da će Ukrajina imati koristi od ubrzanja razvoja modela umjetne inteligencije koju može koristiti u svome ratu protiv Rusije.

"Spremni smo raditi sa svojim partnerima na zajedničkoj analitici, obučavanju modela i stvaranju novih tehnoloških rješenja", rekao je, dodavši da Ukrajina želi povećati ulogu autonomnih sustava u ratu.

Kada je imenovan u siječnju, Fedorov je iznio svoje planove o provođenju šire reforme glomaznog ukrajinskog ministarstva obrane.

Ukrajina želi maksimalno iskoristiti svoju prednost od iskustva koje je zadobila u najvećem europskom sukobu od 1945. godine, jer nastoji zadržati interes i financijsku potporu saveznika u petoj godini rata.

Poslala je stručnjake za borbu protiv dronova u četiri države Bliskog istoka ovaj tjedan nakon što su zatražile pomoć Kijeva u rušenju iranskih bespilotnih letjelica Šahed.