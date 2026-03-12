Obavijesti

News

Komentari 1
ŽELE UBRZATI RAZVOJ

Ukrajina daje podatke s bojišta saveznicima: AI će učiti iz rata

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajina daje podatke s bojišta saveznicima: AI će učiti iz rata
Foto: Viacheslav Ratynskyi

Ministar obrane Mihajlo Fedorov objavio je da Ukraine partnerima daje pristup ogromnim bazama fotografija i videozapisa s bojišta kako bi trenirali modele umjetne inteligencije.

Ukrajina saveznicima otvara pristup svojim podacima s bojišta kako bi trenirali softver umjetne inteligencije, rekao je ministar obrane u četvrtak, dok Kijev pokušava iskoristiti iskustvo prikupljeno tijekom četverogodišnjeg rata s Rusijom. Potez dolazi kako vojske diljem svijeta počinju koristiti automatizirane sustave koji mogu navoditi dronove do njihovih meta bez pilota, ili brzo analizirati veliku količinu podataka. Strani saveznici i kompanije zatražili su pristup ukrajinskim podacima, jer su oni ključni za treniranje modela koji bi prepoznavali sheme, oblike i ponašanja ljudi i strojeva na bojnom polju. Ministar obrane Mihajlo Fedorov rekao je da je platforma uspostavljena da sigurno obučava modele umjetne inteligencije, a da ne otkriva osjetljive podatke, što omogućuje neprestano ažuriranje skupova podataka i velike količine fotografija i video snimaka.

"Danas, Ukrajina ima jedinstven skup podataka s bojišta koji je neusporediv s bilo čime u svijetu", napisao je na Telegramu.

SKUPA INVAZIJA Katastrofalni gubici. Kijev: Rusija je izgubila preko milijun vojnika, 435 aviona i 31 brod
Katastrofalni gubici. Kijev: Rusija je izgubila preko milijun vojnika, 435 aviona i 31 brod

"To uključuje milijune slika s podacima prikupljenih tijekom desetaka tisuća borbenih letova."

Fedorov, tehnološki potkovan saveznik predsjednika Zelenskog, rekao je da će Ukrajina imati koristi od ubrzanja razvoja modela umjetne inteligencije koju može koristiti u svome ratu protiv Rusije.

"Spremni smo raditi sa svojim partnerima na zajedničkoj analitici, obučavanju modela i stvaranju novih tehnoloških rješenja", rekao je, dodavši da Ukrajina želi povećati ulogu autonomnih sustava u ratu.

OPET SVAĐA S KIJEVOM Teška Orbanova patetika: Ukrajinci prijete mojoj obitelji
Teška Orbanova patetika: Ukrajinci prijete mojoj obitelji

Kada je imenovan u siječnju, Fedorov je iznio svoje planove o provođenju šire reforme glomaznog ukrajinskog ministarstva obrane.

Ukrajina želi maksimalno iskoristiti svoju prednost od iskustva koje je zadobila u najvećem europskom sukobu od 1945. godine, jer nastoji zadržati interes i financijsku potporu saveznika u petoj godini rata.

O RAZNIM TEMAMA Zelenski: Znamo kako je završio Hitler. Razumijemo kako će završiti Putin. Tragičan kraj
Zelenski: Znamo kako je završio Hitler. Razumijemo kako će završiti Putin. Tragičan kraj

Poslala je stručnjake za borbu protiv dronova u četiri države Bliskog istoka ovaj tjedan nakon što su zatražile pomoć Kijeva u rušenju iranskih bespilotnih letjelica Šahed.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Katastrofalni gubici. Kijev: Rusija je izgubila preko milijun vojnika, 435 aviona i 31 brod
SKUPA INVAZIJA

Katastrofalni gubici. Kijev: Rusija je izgubila preko milijun vojnika, 435 aviona i 31 brod

U kategoriji topništva i protuzračne obrane, ruska vojska izgubila je 38.319 topničkih sustava, 1681 VBR-ova te 1329 PZO sustava
Ukrajina pogodila važnu tvornicu za rakete. Rusija: Ima mrtvih, prijavit ćemo UN-u!
TVORNICA MIKROELEKTRONIKE

Ukrajina pogodila važnu tvornicu za rakete. Rusija: Ima mrtvih, prijavit ćemo UN-u!

Kremnij El je drugo najveće rusko poduzeće za mikroelektroniku koje proizvodi robu za vojsku, uključujući komponente za protuzračni raketno-topnički sustav Pantsir i taktički balistički raketni sustav kratkog dometa Iskander
VIDEO Ukrajinci raketirali ruski grad uz granicu, oni tvrde: 'U napadu je šest ljudi poginulo'
CILJANA AKCIJA

VIDEO Ukrajinci raketirali ruski grad uz granicu, oni tvrde: 'U napadu je šest ljudi poginulo'

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je da je meta napada, izvedenog britanskim krstarećim projektilima Storm Shadow, bila tvornica mikroelektronike "Kremniy El"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026