Katastrofalni gubici. Kijev: Rusija je izgubila preko milijun vojnika, 435 aviona i 31 brod

Prema podacima Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, Rusija je od početka invazije do danas izgubila približno 1.276.760 vojnika, 11.766 tenkova (od čega 3 uništena u posljednjem razdoblju), 24.197 borbenih oklopnih vozila, te 4088 jedinica posebne opreme. Uništeno je i 83.034 vozila i cisterni za gorivo.

U kategoriji topništva i protuzračne obrane, ruska vojska izgubila je 38.319 topničkih sustava, 1681 VBR-ova te 1329 PZO sustava.

- Što se tiče zračnih ciljeva, izgubljeno je 435 zrakoplova, 349 helikoptera, 173.068 operativno-taktičkih bespilotnih letjelica, te 4.403 krstareće rakete. Rusija je također izgubila 31 ratni brod i čamac te dvije podmornice - poručili su iz Ministarstva obrane.