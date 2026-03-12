Obavijesti

SKUPA INVAZIJA

Katastrofalni gubici. Kijev: Rusija je izgubila preko milijun vojnika, 435 aviona i 31 brod

Piše Filip Sulimanec,
Katastrofalni gubici. Kijev: Rusija je izgubila preko milijun vojnika, 435 aviona i 31 brod
U kategoriji topništva i protuzračne obrane, ruska vojska izgubila je 38.319 topničkih sustava, 1681 VBR-ova te 1329 PZO sustava

Prema podacima Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, Rusija je od početka invazije do danas izgubila približno 1.276.760 vojnika, 11.766 tenkova (od čega 3 uništena u posljednjem razdoblju), 24.197 borbenih oklopnih vozila, te 4088 jedinica posebne opreme. Uništeno je i 83.034 vozila i cisterni za gorivo.

U kategoriji topništva i protuzračne obrane, ruska vojska izgubila je 38.319 topničkih sustava, 1681 VBR-ova te 1329 PZO sustava. 

 - Što se tiče zračnih ciljeva, izgubljeno je 435 zrakoplova, 349 helikoptera, 173.068 operativno-taktičkih bespilotnih letjelica, te 4.403 krstareće rakete. Rusija je također izgubila 31 ratni brod i čamac te dvije podmornice - poručili su iz Ministarstva obrane.

Ukrajina pogodila važnu tvornicu za rakete. Rusija: Ima mrtvih, prijavit ćemo UN-u!
TVORNICA MIKROELEKTRONIKE

Ukrajina pogodila važnu tvornicu za rakete. Rusija: Ima mrtvih, prijavit ćemo UN-u!

Kremnij El je drugo najveće rusko poduzeće za mikroelektroniku koje proizvodi robu za vojsku, uključujući komponente za protuzračni raketno-topnički sustav Pantsir i taktički balistički raketni sustav kratkog dometa Iskander
