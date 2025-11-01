NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
VELIKI INTERVJU PLUS+
Ivana Kekin: 'Priziv savjesti u vojsci procjenjuje komisija, a kod liječnika i pobačaja - ne!'
Čitanje članka: 8 min
Zastupnica Ivana Kekin (Možemo!) za Express govori zašto je Jandroković trebao zabraniti revizionističku skup o Jasenovcu, ali i jasno kaže što misli o Plenkovićevoj slici Hrvatske. Neke od tema su i priziv savjesti kod liječnika, ali i zašto je potrebno donijeti sveobuhvatni Zakon o digitalnoj zaštiti djece, a ne samo uvesti zabranu mobitela u školama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku