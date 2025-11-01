Obavijesti

News

Komentari 2
VELIKI INTERVJU PLUS+

Ivana Kekin: 'Priziv savjesti u vojsci procjenjuje komisija, a kod liječnika i pobačaja - ne!'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 8 min
Ivana Kekin: 'Priziv savjesti u vojsci procjenjuje komisija, a kod liječnika i pobačaja - ne!'
Zagreb: Ivana Kekin | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)

Zastupnica Ivana Kekin (Možemo!) za Express govori zašto je Jandroković trebao zabraniti revizionističku skup o Jasenovcu, ali i jasno kaže što misli o Plenkovićevoj slici Hrvatske. Neke od tema su i priziv savjesti kod liječnika, ali i zašto je potrebno donijeti sveobuhvatni Zakon o digitalnoj zaštiti djece, a ne samo uvesti zabranu mobitela u školama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...
SVI SVETI

FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'
UŽAS

Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'

Neslužbeno doznajemo da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice
Srpski studenti za 24sata: Nazivaju nas sotonistima, ali nije nas briga. Borba ide dalje
GODINA DANA KATASTROFE

Srpski studenti za 24sata: Nazivaju nas sotonistima, ali nije nas briga. Borba ide dalje

Naša borba traje do ispunjenja zahtjeva. Jednostavno, neophodno je ovaj proces ispratiti do kraja, a to zahtijeva kako raspisivanje izbora, tako i ispunjenje inicijalnih zahtjeva, poručili su nam studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025