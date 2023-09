Ivana, Marina i Katarina prave su maherice za auto gume: 'Svi se čude, ali nama je odlično!'

Navikle smo na taj posao i jedna drugoj pomažemo, kao što si sestre pomažu u životu. Vodimo se načelom tri mušketira - sve za jednu, jedna za sve. Tata je tu da nam pomogne kad je najteže, a posebno kad su neke kompliciranije situacije. Njegovo iskustvo i savjeti zlata vrijede, jer je ipak on u tom poslu, kako bi rekli, alfa i omega, kaže nam Marina (45).

Sa sestrama Ivanom (42) i Katarinom (37) preuzela je dobro uhodan vulkanizerski posao oca Ivana Pintara u Bjelovaru. Da je i najmlađa Petra (28) ostala živjeti u Bjelovaru vjerojatno bi i ona bila u obiteljskom biznisu.

Bjelovarčani već desetljećima s punim povjerenjem odlaze upravo do Pintarove vulkanizerske radnje. No Ivan je nakon 52 godine rada odlučio otići u mirovinu i kćerima je predao posao. No, uskoči im i pomaže jer je prijavljen na četiri sata dnevno kao ispomoć.

- Kad sam prije nekoliko godina otišao u mirovinu, rekao sam kćerima:"Cure, preuzmite posao i prijavite me, jer ja na leru ne mogu" - kaže Ivan, koji je u zanat krenuo 1969. godine kod vulkanizera Valenta Loinjaka, zvanog Dunlop. To su bila vremena kada se montiranje guma, krpanje, balansiranje radilo ručno jer nije bilo strojeva.

Danas je lakše, ali je to još uvijek težak posao i stoga su žene rijetke u tom zanimanju. Njegove kćeri odrastale su gledajući što im otac radi u vulkanizerskoj radnji te ne čudi da su ga zavoljele i odabrale kao zanimanje. S 1. srpnjem 1995. godine zaposlio je najstariju kćer Marinu, potom Ivanu, a zadnja je radnu knjižicu iz očevih ruku dobila Katarina.

- Nama nije ništa neobično jer smo u poslu sinkronizirani i točno znamo po pogledu što koja misli ili treba. Nema predbacivanja ako jedna od nas pogriješi jer to odmah ispravljamo. Kod mušterija koje dođu prvi put vidimo čuđenje, a neki pitaju kako to da radimo ovaj posao. Lijepo odgovorimo i ne obaziremo se na komentare da će nam gume slomiti leđa - tvrdi Ivana, koja je uzela mali predah između dva balansiranja guma. Kaže da je najnapornije montirati traktorske gume, koje teže i stotine kilograma, ali udruženim snagama sestre sve riješe. Nemaju predrasuda vezanih uz muško-ženske poslove.

- Raditi se mora, a bolje je sa sestrama i ocem od kojeg nikada nismo čule psovku ili neki prijekor nego raditi kod nekog drugog - suglasne su sestre. Priznaju da je najveći pritisak u sezoni zimskih guma jer nastaju gužve, a svi žele odmah doći na red.

- Sve okrenemo na šalu i riješimo problem. Naučile smo se jedna na drugu. Točno znamo kako koja diše. Naravno, to se odnosi i na tatu – domeće Ivana. Sestre priznaju da u tom poslu najviše stradaju kralježnica i koljena i upravo zato nose štitnike za koljena. Vikendom nerijetko osjete bol u tijelu koja ih podsjeća što je taj tjedan prošlo kroz njihove ruke. Ponedjeljak je težak jer se tijelo treba zagrijati na radnu temperaturu koja ih drži do sljedećeg vikenda.

Ivan nam je rekao da mu je najveća potpora i pomoć supruga Mira (65) bez koje ne bi imali skladnu obitelj i dobro odgojenu djecu koje se ne libe posla i jako su odgovorne.

- Dok kćeri rade, baka servis je tu za svako od sedmero unučadi – rekao je Ivan Pintar, najstariji vulkanizer u Bjelovaru koji u poslu s gumama nakon mirovine pomaže kćerima.