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ZA ĐAKE I STUDENTE

Ivanić-Grad dijeli 30 stipendija

Piše HINA,
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Ivanić-Grad dijeli 30 stipendija
Šetnja kroz Ivani? Grad | Foto: Borna Filic/PIXSELL
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Grad stipendije dodjeljuje za deset mjeseci školske/akademske godine, počevši od 1. rujna ove godine za učenike, odnosno 1. listopada za studente. Ivanić-Grad će za stipendije ukupno izdvojiti 40. 500 eura.

Ivanić-Grad dodijelit će ukupno 30 stipendija, po 15 redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima u aktualnoj školskoj, odnosno akademskoj godini, učeničke iznose 100 eura mjesečno, a studentske 170 eura.

U obje kategorije, po pet stipendija dodijelit će prema kriteriju izvrsnosti, a po deset prema socijalnom kriteriju.

Grad stipendije dodjeljuje za deset mjeseci školske/akademske godine, počevši od 1. rujna ove godine za učenike, odnosno 1. listopada za studente.

Ivanić-Grad će za stipendije ukupno izdvojiti 40. 500 eura.

 Stipendije će dodijeliti temeljem natječaja na koji se zainteresirani učenici, odnosno studenti mogu prijaviti zaključno s 3. studenoga.

 Prijave dostavljaju poštom ili neposredno, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Grad Ivanić-Grad, „Za natječaj za dodjelu stipendija“, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad.

Stipendiju iz proračuna Ivanić-Grada ne mogu primati učenici i studenti koji istovremeno primaju stipendiju iz nekog drugog izvora.

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