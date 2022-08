'Ukrasti milijardu kuna od preprodaje plina u ovakvoj krizi jednako je ratnom profiterstvu'

To je pljačka stoljeća. U ovakvoj energetskoj krizi ukrasti milijardu kuna od preprodaje našeg hrvatskog plina jednako je ratnom profiterstvu. Tu moraju biti kažnjeni, ne samo počinitelji, nego bilo tko tko je imao ikakve veze s time, tako da to više nikada nikome ne padne na pamet. Kako je to moguće? Što je tu regulator radio? Zašto INA po tim uvjetima nije prodala GPZO-u plin za poslovne korisnike nego smo ga morali plaćati po tržišnoj cijeni, pita se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirajući pljačku INA-e, koja je oštećena za milijardu kuna, a petorka glavnih aktera završila u pritvoru.

PRATITE UŽIVO

'Vrijeme je da se intervenira na tržište i stavi cjenovni plafon'

Istaknuo je kako će biti sastanak oporbe u Saboru na tu temu kako bi se koordinirale akcije o toj temi.

- Na meni je da se bavim građanima Grada Zagreba i rješavanjem ove energetske krize, koja nije samo u plinskom sektoru nego i po pitanju električne energije. Cijena električne energije na europskim burzama idu u nebo i to 15 puta u odnosu na ono što je prije bilo. To je apsurdno i to više nije samo pitanje hrvatske Vlade, koja mora naći rješenje i za privatna poduzeća i komunalna i ustanove i gradove, ovo je sad pitanje i EU. Ja vjerujem da dio ove apsurdne cijene, koja je 15 puta porasla, nije samo ponuda i potražnja nego i špekulacije i vrijeme je da se intervenira na tržište i stavi cjenovni plafon - naglasio je.

Upitan koliko će biti poskupljenje cijene vode u Zagrebu, Tomašević je rekao kako čekaju mjere Vlade vezano za električnu energiju jer je, istaknuo je, trošak vode direktno povezan s troškom električne energije.

- Ne mogu odgovoriti dok ne vidim na koji će način Vlada odgovoriti na ovu situaciju. Problem je velik i kompleksan i država mora intervenirati, ali i EU - naglasio je.

'Nove korisnike GPZO ne može izdržati. 5000 da, ali 50.000 ne'

Tomašević je ponovno odgovarao na pitanje o 50.000 kućanstava koji bi se vratili javnom opskrbljivaču plina.

- S tom situacijom je upoznata i HERA barem od prosinca prošle godine, tada su je opskrbljivači i distributeri upozoravali na moguće probleme ukoliko dođe do velike razlike između tržišne i prodajne cijene plina, a ona je veća za 6 puta. O tome sam razgovarao s ministrom Filipovićem - rekao je dodavši kako Gradska plinara Zagreb opskrba ima 300.000 korisnika za koje je već nabavio plin.

- Nove korisnike GPZO ne može izdržati. 5000 da, ali 50.000 ne - naglasio je dodavši kako očekuje od Vlade da riješi taj problem.

Upitan o novom zaduženju Holdinga u iznosu 220 milijuna eura, Tomašević je rekao da je to refinanciranje za staro zaduženje.

- Informacije ćete dobiti kada i zastupnici Skupštine, koji o tome moraju glasati - dodao je.

Na pitanje o izgradnji gradskog stadiona Sesvete, gradonačelnik je istaknuo kako to nije tako lako moguće europskim novcem.

- Fond solidarnosti se ne može koristiti za sportske objekte koji su oštećeni u potresu. Može za vodoopskrbu, škole, vrtiće, ne može za sportske objekte. Neki drugi novac? Gledamo kako da ga povučemo, ali samo ću reći ovo - Dom sportova, da bi se obnovio da uopće bude funkcionalan, potrebno je 150 milijuna kuna - poručio je naglasivši kako će to ovoj gradskoj vlasti biti prvi prioritet.

- Drugi prioritet je naći način za financiranje maksimirskog stadiona, koji ne uključuje gradski proračun, a tek onda možemo govoriti o Kranjčevićevoj i Sesvetama. Eto, to su prioriteti što se tiče ulaganja u sportske objekte u ovoj financijskoj situaciji u kojoj jesmo - rekao je.

A gradonačelnik je prije pitanja novinara o aktualnostima položio kamen temeljac i označio početak radova na izgradnji novog dječjeg vrtića u Ivanjoj Reki. Novoplanirani područni objekt Dječjeg vrtića Zrno imat će pet odgojnih jedinica - tri vrtićke i dvije jasličke. Tomašević je istaknuo kako gradska uprava nastavlja s onim što su i obećali.

Ivanja Reka dobiva vrtić: Vrijednost radova 29 milijuna kuna

- A to je povećanje kapaciteta vrtića u Zagrebu, nešto što se zanemarivalo desetljećima. Ovo je već treći vrtić s čijom smo izgradnjom krenuli u posljednjih pola godine. To je samo početak jer ćemo u sljedeće dvije godine izgraditi čak 12 dječjih vrtića. Pokušavamo što više vrtića izgraditi sredstvima Europske unije, prijavili smo na natječaj čak 21 projekt. Tu je uključena izgradnja, ali i nadogradnja te prenamjena objekata - istaknuo je.

Ovaj vrtić u Ivanjoj Reki će imati kapacitet za oko 100 djece.

- Zajedno s opremanjem će koštati 29 milijuna kuna, radovi će trajati oko 12 mjeseci, očekujemo od izvođača radova da se završi u tom roku kako bi bio gotov do sljedeće pedagoške godine. Ne samo da ulažemo u zgrade nego želimo ulagati i u ljude i ovdje će biti zaposleno 15 novih zaposlenika, ne samo odgajatelja. Glavni je prioritet ove gradske uprave da sva djeca imaju mjesto u vrtićima bez obzira na financijske i brojne druge nedaće - poručio je.

Kompenzacije za korisnike mjere roditelj-odgojitelj

Zamjenica Danijela Dolenec je podsjetila kako su prije mjesec dana donijeli novu odluku o mjeri roditelj-odgojitelj te istaknula kako je javno savjetovanje jučer završilo. Stoga će se odluka naći idućeg tjedna na Gradskoj skupštini.

- Važno nam je reći da smo se u novoj odluci vodili presudom Upravnog suda. Morali smo balansirati ono što je sud smatrao da je javni interes, a to je omogućavanje univerzalnog pristupa dječjim vrtićima te da to treba balansirati s postepenim izlaskom sadašnjih korisnika mjere iz te mjere. Otvaramo mogućnost upisa u vrtiće i zapošljavanje, šest mjeseci otkako se usvoji odluka se ne mijenja za korisnike ništa, a onda izlazak iz mjere ide postepeno uz postepeno smanjivanje naknade - podsjetila je dodavši kako je u javnom savjetovanju na novu odluku stiglo 25 komentara.

- Argumente koje iznose predstavnici udruga osporio je i sam Upravni sud - rekla je.

Najavila je i kompenzacije mjere za korisnike mjere, a koje će predstaviti idući tjedan.

- Korisnici mjere su 90% žene u srednjoj životnoj dobi koje imaju tri ili više djece te su dugo izvan tržišta rada. Za njih je integracija nazad na tržište rada teška i na to nas je upozorila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Cilj je upisati djecu u vrtiće, ali i pomoći korisnicima mjere s povratkom na tržište rada. Prije sjednice Gradske skupštine, koja je sljedeći četvrtak, održat ćemo konferenciju za medije kada ćemo predstaviti te kompenzacije - najavila je.

Najčitaniji članci