Ivankovićev centar: Zabrana za rekreativce? Ništa zato, osnovali ligu i - igra se dalje!

U velikim problemima našao se varaždinski TTS sport centar, koji vodi kći proslavljenog varaždinskog nogometnog trenera Branka Ivankovića...

<p>Od subote, 7. studenog u Varaždinskoj županiji na snazi su nove epidemiološke mjere. Jedna od mjera koju je donio Stožer civilne zaštite Varaždinske županije, a potvrdio Nacionalni stožer, je obustava korištenja sportskih terena, sportskih centara i rekreacijskih centara za sportove i sportske aktivnosti u kojima dolazi do fizičkog kontakta (nogomet, rukomet, košarka i sl.), izuzev za sportske ekipe koje se nalaze u sustavu natjecanja. U velikim problemima zbog toga se našao varaždinski TTS sport centar, koji vodi kći proslavljenog varaždinskog nogometnog trenera Branka Ivankovića.</p><p>– Županijski stožer nas želi zatvoriti, a pritom nisu smisli način da nas obeštete. Za zatvaranje nemaju nikakvo uporište. Mi živimo od fitnesa, ugostiteljstva, izokinetike, masaže i sve je povezano. Ako ćemo morati zatvoriti dvoranu, morat ćemo zatvoriti i naš kafić te onda otpustiti ljude. Župan Čačić je rekao da ne možete nekoga zatvoriti, a da ga pritom ne obeštetite pa sam shvatila da Stožer zapravo niti nema ovlasti da nas zatvori – rekla je Mia Ivanković, direktorica TTS centra.</p><p>Podršku su pružili Darko Molnar, voditelj regionalnog ureda Varaždin Udruge Glas poduzetnika te Franz Letica, predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba.</p><p>– Stožer, ako se zatvori, mora obešteti poduzetnika – jasan je Molnar. Iz TTS Centra se nadaju da će ih čelni ljudi Županijskog stožera pozvati za stol kako bi dogovorili kompenzacijske mjere.</p><p>– Nema komunikacije, a ti ljudi nemaju percepciju koliku ljudima nanose štetu tim mjerama. Nadamo da će stožer odustati od dotične mjere, a ako neće, mi ćemo i dalje raditi. Ako neće biti donesene kompenzacijske mjere, mi ćemo se oglušiti na njihove mjere i normalno dalje raditi, bez obzira na posljedice – dodala je Ivanković.</p><p>Osim Ivanković, protiv mjera glas je digao i varaždinski glumac Jan Kerekeš, no što je njemu i kćeri Branka Ivankovića župan Čačić odgovorio: „Da su to neuspješna djeca uspješnih očeva.“</p><p>Na to su im iz TTS Centra na svoj način.</p><p>- Kada te župan Čačić vrijeđa na nacionalnoj televiziji, a Andrija Jarak ti ne stoji pred kućom, onda znaš da si uspio u životu – istaknuli su iz TTS-a. Do dijaloga između čelnih ljudi Stožera civilne zaštite Varaždinske županiji i TTS Centra izgleda da ni neće doći. Centar i dalje radi uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Mali nogomet i dalje se igra na terenima TTS-a jer u novim mjerama Županijskog stožera nisu zabranjena ligaška natjecanja, pa su svi rekreativci sada članovi TTS lige i mogu uživati u sportu.</p>