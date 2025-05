Ivica Lovrić: Posao sam odradio časno i pošteno. Ne mogu više gledati kako Zagreb propada...

Stranka Plavi grad, čiji je kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Ivica Lovrić, predstavila je listu za Gradsku skupštinu, a na kojoj su se, među ostalima, našli brojni stručnjaci u različitim područjima, ekonomisti, umjetnici, profesori, znanstvenici, zdravstveni djelatnici...

Razgovarali smo s Ivicom Lovrićem koji će biti njegovi prvi potezi ako osvoji vlast, pitali smo ga o prošlosti s Milanom Bandićem, ali i problemima njegovog sina s CIOS grupom.

1. Zašto ste odlučili kandidirati se za gradonačelnika Zagreba i što vas razlikuje od ostalih kandidata?



Odgovor na to pitanje je jednostavan. Zato što nisam mogao gledati kako naš Zagreb propada. Tomašević je uz potporu SDP-a uništio ne samo gradske institucije i projekte nego i zagrebački duh. Odgovorni ljudi ne mogu mirno gledati, moraju ponuditi snagu, ljude i znanje te mijenjati stvari. Siguran sam da imam znanje, iskustvo i snagu, tri komponente da mogu Zagreb odvesti ondje gdje mu je mjesto, u društvo razvijenih europskih metropola, gdje mu je i mjesto. Tomašević to ne može i ne zna i Zagreb zato četiri godine stoji i propada.



2. Koji su vaši prvi potezi ako pobijedite – što građani mogu konkretno očekivati u prvih 100 dana?



Promijenit ću cijelu paradigmu postojeće možemovsko- aktivističke agende i upravljati gradom kao menadžer s timom kompetentnih ljudi koji su se dokazali u svojim karijerama. Pokazat ću, a za to imam konkretne planove, da je to moguće i promjene će se vidjeti odmah. Tomašević je zaboravio na ljude, na Zagrepčanke i Zagrepčane. Osim, naravno, na svoje udruge. U prvih 100 dana donijet ćemo odluku o besplatnim vrtićima za svu djecu, besplatnom dopunskom osiguranju za sve umirovljenike, pokrenut ćemo projekt gradnje 5000 stanova za priuštivo stanovanje za mlade obitelji kroz kupnju i najam ispod trenutačnih cijena na tržištu.

To su ključne mjere ako ne želimo postati demografska pustinja bez naših najboljih ljudi. Rezultati će se vidjeti vrlo brzo, već za 100 dana mandata kad ću sve učinjeno predstaviti građanima. Odmah ću ukinuti i sve štetne Tomaševićeve odluke poput blokovskog parkiranja, postavljanja nepotrebnih stupića, pješačke zone u staroj Vlaškoj te donijeti Plan gospodarenja otpadom koji Zagreb čeka već godinama... Imat ćemo pune ruke posla.





3. Kako planirate riješiti problem otpada, loše infrastrukture i sporih gradskih usluga?



Znanjem. I moj program u potpunosti daje odgovore na to pitanje. Tomašević, Možemo i SDP to jednostavno ne znaju iako su na toj temi dobili izbore. Umjesto zatvoren, Jakuševec je razoren a tvrtke u sastavu grupe C.I.O.S. zarađuju trostruko više nego u vrijeme prošle garniture. Nakon 2. lipnja, sve se mijenja. Plave vrećice postaju prošlost jer su neučinkovite i protuzakonite, nikakav zamjenski Jakuševec na Resniku ne dolazi u obzir, a to je ono što Tomašević želi. CGO Resnik nije ništa drugo nego Potemkinovo selo iza kojeg se krije namjera da se Jakuševec na kojemu će se svi kapaciteti ispuniti 2028. preseli na Resnik, vodozaštitno područje na kojemu svoje nasade imaju brojni poljoprivrednici. Plavi grad to neće dopustiti.



Danas postoje moderne tehnologije koje iz biootpada mogu proizvoditi plin, a iz otpada vodik bez emisija štetnih čestica u zrak, i ovu ćemo tehnologiju primijeniti u Zagrebu. Prije toga, u najkraćem mogućem roku, Zagreb će dobiti sortirnicu i kompostanu u Novskoj što su projekti za koje je Tomaševića dočekala spremna dokumentacija, no ništa nije poduzeo. Nakon toga, izgradit će se i postrojenje za obradu miješanog komunalnog otpada koje će proizvoditi vodik, no na lokaciji udaljenoj od domova Zagrepčana.



Također, mijenjamo i odnos prema divljim odlagalištima čiji se broj u gradu gotovo pa udvostručio otkako je Možemo! na vlasti. Zbog toga ćemo postrožiti kazne za one koji nepropisno odlažu i sanirati ta područja u najkraćem mogućem roku. Odvoz otpada, na mjestima gdje je to potrebno, povećat će se na dva put tjedno, osobito u višestambenim zgradama. Dakako, preduvjet za sve ovo su i zadovoljni radnici kojima ćemo povećati plaće i nabaviti im novu, suvremenu opremu jer sada, doslovno, rade u dronjcima.



Znanjem i iskustvom uvest ćemo reda u sve druge sastavnice Holdinga. i ondje je, baš kao u čistoći nered prouzrokovan možemovsko-SDP-ovskim upravljačkim neredom i to ćemo žurno promijeniti.



4. Grad Zagreb muči i pitanje GUP-a i divlje gradnje – hoćete li imati snage suprotstaviti se interesnim skupinama?



U mojem je timu i kandidat za zamjenika gradonačelnika, Otto Barić, arhitekt čije je ime visoko u hrvatskom i europskom svijetu promišljanja prostora. Nikakvi lobiji ni interesne skupine, kako ih nazivate, neće nas spriječiti da Zagreb bude moderan, arhitektonski jasan, napredan europski grad te uzor drugim metropolama. Uostalom, jedini sam kandidat u ovoj utrci iza kojeg ne stoje nikakvi interesni lobiji, već isključivo Zagrepčani željni promjene na bolje.



5. Tko su vaši ključni suradnici u Plavom gradu i kako jamčite da u stranci nema ‘starih igrača’?



Za to je dovoljno pogledati našu listu i kandidate za zamjenike gradonačelnika. Zagrepčanima smo ponudili najstručnije ljude iz svih područja javnog života koji imaju provedive planove znanje i energiju da ih implementiraju i odmah provode. Nema nikakve dvojbe, a lako je usporedivo, da imamo najjaču listu s imenima kojima je zajedničko to da su ostvareni, časni ljudi koji u vlasništvu imaju bogate karijere i stručna znanja, a do sad se nisu aktivno bavili politikom, no baš u tome je i snaga Plavog grada.



Uz već spomenutog Otta Barića, tu je moja zamjenica Marina Lujić, doktorica znanosti, stručnjakinja za EU projekte i predškolski odgoj kojoj ću prepustiti brigu o obrazovanju, moj koalicijski partner Milivoj Špika, predsjednik Bloka Umirovljenici zajedno koji će se pobrinuti da politike prema Zagrepčanima treće dobi budu najbolje moguće. Uz njih, na listi su i brojni ekonomisti, umjetnici, profesori, znanstvenici, zdravstveni djelatnici...



Demograf Nenad Pokos primjerice, pomoći će da se više nikada ne dogodi da u Zagrebu bude manje od 7000 rođene djece godišnje kao što je bio slučaj u 2023. , pulmolog Mihovil Vrčić kaže da gradsko zdravstvo poznaje bolje nego svoj stan što mu vjerujem, akademski slikar Nikša Lalin uvest će reda u kulturnu politiku... U timu imam i istaknute predstavnike nacionalnih manjina, i šahovskog velemajstora Mladena Palaca, heroja Domovinskog rata Ivana Rašića... Plavi grad diči se i svjetski proslavljenim sportašima poput Nenada Kljaića i glazbenicima poput Ibrice Jusića.... Važna karika su i naše mlade snage, Darko Mišić, Matej Amidžić, Tea Jakopec Marković, Ivana Džapo... Lista nam je stvarno odlična, idealan spoj mladosti i iskustva, a detalje možete vidjeti na našim web stranicama.





6. Vaš sin vas je zaposlio u svojoj tvrtki povezanoj s CIOS-om nakon što ste napustili Gradsku upravu – kako komentirate optužbe o klijentelizmu?



To su gluposti. Kratko sam bio zaposlen u tvrtki mog sina koja nije imala nikakve poslovne veze s C.I.O.S.-om.



7. Vaš sin se pojavio u medijima zbog navoda da je gospodin Petar Pripuz 'sjeo' na imovinu vašeg sina zbog nastalih dugova, kako to komentirate? Hoće li vam to biti kamen spoticanja u kampanji?



Moj je sin je odrasla osoba, 35-godišnjak i ne mogu preuzeti nikakvu odgovornost za njegove životne, niti poslovne uspone i padove. Ono što mogu reći jest to da moja supruga Sanja i ja pružamo svu svoju ljubav našoj djeci i unucima. To činimo svakodnevno.



8. Postoje tvrdnje da je Plavi grad zapravo pokušaj vraćanja Bandićeve ekipe na vlast – jeste li vi samo “novi stari igrač”?



Nevjerojatne su konstrukcije koje plasira uvijek ista ekipa oko Tomaševića. Naravno, ne kažem da je tako postirano vaše pitanje, ono je posljedica podmetanja možemovske ekipe koja zna da sam im jedina ozbiljna prijetnja na ovim izborima. Plavi grad je nova, ali već sada čvrsta politička stranka, stranka Zagrepčanki i Zagrepčana kojima nije svejedno kojim putem ide naš grad. Ponavljam, pogledajte našu listu koju mediji, nakon njezine objave, redom hvale. Mislite li da bi na toj listi bili doktori znanosti, arhitekti, glazbenici i obrtnici da ne vjeruju da su promjene moguće? Naravno da ne bi. Nema povratka na staro, ali iz onoga što je iza nas moramo učiti, i dobrog i onoga koje to nije. I što to, doista, znači? Za mene postoje samo dvije vrste političara, oni dobri i oni loši.



9. Jeste li ikada osobno pogodovali nekoj firmi ili pojedincu dok ste bili pročelnik Grada Zagreba?



Ne. Časno sam i odgovorno radio svoj posao pročelnik i ponosan sam na sve što sam sa svojim timom ostvario. A toga nije malo. U vrijeme dok sam bio pročelnik, nije bilo neupisane djece u gradske vrtiće. U mom je mandatu sagrađeno 45 novih vrtića sa 7000 novih mjesta, a paralelno s time, razvio sam i sustav potpore privatnim i vjerskim vrtićima. U tom je razdoblju sagrađeno 26 škola, 25 školskih sportskih dvorana, a 25 škola je dograđeno. Od šest zagrebačkih zatvorenih bazena, tri su sagrađena u mom mandatu, kao i zagrebačka Glazbena akademija i Muzej suvremene umjetnosti. Nakon zagrebačkog potresa u prvih šest mjeseci u potpunosti sam obnovio 162 objekta škola i vrtića, a na 13 najteže oštećenih objekata pripremio dokumentaciju i započeo radove. Kako sredstva Fonda solidarnosti još nisu bila na raspolaganju, sve je financirano novcem iz proračuna Grada Zagreba.

Aktivno sam se bavio i demografskim mjerama. Rezultati su da je u rujnu 2009. u zagrebačke osnovne škole upisano 6835 prvašića, a 2021. njih 8277, odnosno 88 razrednih odjela više. Jedan od najvećih izazova u karijeri bilo mi je vođenje Košarkaškog kluba Cibona. Kada sam 2010. postao njezin predsjednik, Cibona je bila pred gašenjem, no uspio sam sanirati dug od oko 15 milijuna eura te obnoviti omladinski pogon iz kojega je stasala većina budućih hrvatskih reprezentativaca i NBA igrača u posljednjih petnaestak godina. Pod mojim je vodstvom osvojila Hrvatski kup, dva Hrvatska prvenstva te ABA ligu u sezoni 2013./2014. što je i danas najveći Cibonin uspjeh od 1987. A gdje je Cibona danas?





10. Tko financira vašu kampanju i imate li podršku moćnih poslovnih krugova?



Naša se kampanja prvenstveno financira donacijama i članarinama onih, a podatke ćemo transparentno navesti u financijskim izvješćima.



11. Jeste li spremni javno objaviti svoju imovinsku karticu i sve poslovne veze vaše obitelji?



Naravno.